台股五月聚焦在近7000億元ETF將進行換股，對個股漲跌影響不小，而首季財報即將公布，有業績支撐的會是選股重點；接著是輝達業績公布，相關股配合高息率，對股價將較有表現機會。

台股五月天滿滿的ＥＴＦ換股味道，搭配五二○政治行情，多空皆充滿機會。

四月份在國際原油及非鐵金屬價格大漲超過一成下，市場擔心通膨下不來將影響聯準會六、七月降息，甚至今年不降息。不過在聯準會主席公開說至少美國今年將不升息後，美元指數及原油價格等急速拉回，分別跌破一○六及八○美元、十年期美債殖利率跌破四．五％，加上美國公布四月非農業就業人數僅增加十七．五萬人，遠少於三月的三一．五萬人增量；工資升幅也持續減緩，有助緩解通膨，也顯示經濟降溫，是聯準會樂見的情況。

五月賣股走人？

另一方面，美國財報季即將步入尾聲，截至五月三日止，標普成分股當中有高達八○％企業發布財報，近八成獲利超預期，整體獲利較去年同期成長五％，創下二○二二年第二季以來獲利年增幅最高紀錄。截至目前，美國企業的整體營收成長率為四．一％。若為第一季實際營收成長，將是標普企業連續第十四季營收增長。FactSet的調查預測，今年第二、三與四季的企業獲利成長幅度預估將達九．六％、八．四％與十七．一％。至於二四年全年獲利成長將上看十一％。

五月賣股走人，指的是每年五月到十月的股價表現，比十一月至隔年四月黯淡，不過統計過去四十年依循「五月賣股走人」這句投資格言操作的績效不佳，反觀夏季有超過七五％的時間，標普指數都出現正報酬。且按照歷史經驗，美股在總統選舉年夏季多見漲勢。回溯至一九五○年的資料顯示，美國大選年的五至十月，標普指數平均漲二．三％，這段期間有七八％的時間都在上漲。

金融股上檔還有空間

美股四大指數都重新站穩季線之上，由於科技七雄中市場預期季報不好者如蘋果及特斯拉，季報利空不跌反漲，股價可望進入整理。而強勢股谷歌、亞馬遜姿態很高，它們也都表明要繼續加強ＡＩ資本支出。雖然最終還要觀察下旬輝達財報來檢視，不過該股只要站上八八○至九百美元就屬超強。短線道瓊及標普支撐各在三萬八千及五千點。那指及費半各在一五五○○點及四五五○點。

五月三日開始外資買超台股，只要美股未連續大跌，有利台股在二萬點之上震盪，尤其五月最重要是四檔ＥＴＦ換股，由於四檔規模合計近七千億元，超過國安基金的五千億元；加上ＭＳＣＩ指數五月也要調整成分股及台股權重，幾乎五月就是圍繞在這些題材。不過，新被納入及被刪除者，股價都反應在前，當調整後股價高低檔將有限。短線上以剛公布四月營收大好的鴻海創新高為指標，至於廣達有台灣及新加坡政府基金增加持股、技嘉四月營收續創新高、緯穎首季ＥＰＳ達二六．九二元高水準，都有助穩住大盤，而輝達距離新高不遠，若交出超過市場預期成績而股價上漲，台積電必定會被帶動。

從美國資料中心建置主要公司，包括微軟、谷歌、臉書、特斯拉、亞馬遜等，第一季資本支出都是從八○億美元起跳，微軟甚至高達一二○億美元，這些公司單季合計資本支出將近六百億美元，對於輝達自然是利多，所以輝達還是五月台股重要指標。鴻海因為有ＥＴＦ新納入，股價姿態很高，其實該公司是輝達新一代GB200伺服器主要生產商，加上蘋果第三季開始新手機也將準備生產，鴻海四月營收月增十四．二％、年增十九％，今年提前業績成長，應是伺服器部分貢獻，去年ＥＰＳ已經達十．二五元，今年上看十三元，ＰＥ並不高。且中國的工業富聯（FII;601138.SH）股價距離歷史高點二六．九八人民幣不遠，鴻海及FII同時發動，威力也是相當大。

另外，這次四檔合計將近七千億元規模ＥＴＦ將換股，預期不少金融股將入列，玉山金、華南金、兆豐金、第一金、台企銀、中信金等都可能入列，主要是殖利率享有優勢，例如中信金將配一．八元現金，殖利率還有五％，且今年ＥＰＳ有機會挑戰三．五元以上，是典型雙高─高配息及高殖利率，加上低本益比；華南金也預計配發一．二元現金及○．一元股票股利，殖利率四．五五％；玉山金殖利率也超過四％，加上殖利率也超過五％的國票金及京城銀，金融股今年一半以上都是高息率，所以股價補漲或吸引ＥＴＦ買盤此起彼落。金融指數今年以來上漲十．四％，還是低於大盤的十六．七％，在今年經濟成長率預估將超過三．二％，且台灣降息機率不大下，有利金融業獲利。

高息率是通路股優點

目前富邦金總市值登上九千億元，居台股第六名、國泰金第八、中信金第九，前十名中有三家金融股，這也是很久未見的，代表金融股氣勢穩中透強。排名下降的是台塑四寶。

殖利率是第二季主軸，尤其近七千億元的ＥＴＦ換股大都著眼於此。除了金融股高殖利率補漲外，其實電子通路股最近表現也不錯，且殖利率超過五％者不少。近兩年通路股從文曄拒絕大聯大敵意併購，並拉來祥碩做策略性股東相抗，同時自己進行國際性併購，使股價一度大漲至一八七元；而大聯大雖被拒絕併購，但本身持有的低價買進的文曄，帳上獲利約一倍，股價也跟著從六○餘元大漲至一○一．五元，兩者同步拉高通路本益比。再來是被數檔ＥＴＦ相中的至上，今年股價也從六○．五元大漲至九九．八元。過去高息率是通路股優點，這點剛好成為近一年流行高息ＥＴＦ買進對象。

近期也傳威健可能列入，股價從三二元一度漲至接近三九．六五元，總市值達一六○億元附近。威健特色是過去每年都配息，今年將配息二．○三元，超過去年ＥＰＳ一．八五元，殖利率仍有五．四％。再向前推兩年，各配發三．○一元及三．○七元，配息率約八成，今年超額配息，看得出公司的企圖心，吸引法人。

若按照此脈絡來看，殖利率仍超過五％的通路股有增你強及日電貿。增你強去年ＥＰＳ二．○三元，微幅超過威健；今年將配息二元，殖利率五．五％，也相當吸引人。不過總市值只有八二億元，較無法進入法人選股池中。

另一檔日電貿總市值已來到一四○億元附近，未來可能較有機會。去年日貿電ＥＰＳ為三．三九元，雖然是近四年較低水準，但是今年配息三．四元，也是超過去年ＥＰＳ，該公司去年底帳上現金及約當現金達二○．八億元，幾乎等於一個股本，保留盈餘二五．二四億元，則超過股本，足以提供未來配息實力。

被動元件景氣有落底，近期全球最大的ＭＬＣＣ大廠村田就認為今年將復甦；台灣龍頭國巨近日舉行法說會，也高喊被動元件產業景氣要落底了，個人電腦、智慧手機、消費電子等三大應用都有復甦跡象，代表景氣動態的訂單出貨比（B/B ratio）超過一。國巨四月營收也創歷史新高；另一家興勤四月營收年、月同增，且含息五．二元，有利盤堅。

搭配季報檢驗股價

大廠相繼都說景氣落底，也將刺激下游廠商回補庫存（這是近兩年最重要的要點），相對於通路商業績也會好轉。日電貿第一季幾乎每個月營收都年增，累計全季營收二八．五四億元，年增十一．五％，成長幅度領先國巨、華新科、大毅等大廠，首季ＥＰＳ高達一．二四元，預估今年ＥＰＳ有機會超過四．五元。而該公司過去五年平均ＥＰＳ為四．五三元、配發現金股息約四元。預估明年配息有四元實力。事實上若以過去八年日電貿配息合計高達三○．五元，非常穩定，股價將有反映殖利率機會。

除高息率及ＥＴＦ題材外，五月還要面對第一季財報公布檢驗股價。近期陸續公布者大多不錯，例如新日興ＥＰＳ一．六八元、十銓四．二八、宜特一．八元、矽格一．六二元、艾訊一．四五元、力成、泰銘一．九二元、駐龍二．一四元、生達一．四一元等。封測族群普遍不錯，矽格旗下持有五一．九％的台星科首季營收十億元，年增十六．七％，ＥＰＳ為一．八六元，四月營收持續上升，全年ＥＰＳ上看七．五元以上，ＰＥ尚未達二○倍。而矽格首季營收成長十五％、ＥＰＳ一．六二元，預估全年上看六元以上，低本益比，且含息二．六八元，股價可攻可守。

傳產的散裝航運受到氣候異常、南美降雨緩和，巴西鐵礦砂出口量年增十二％，激勵海岬型船舶運價上揚，第一季平均運價二四二八六美元、年增一六六％，創一○年以來高峰。市場預估今年散裝船舶總運力成長二．九％，目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅八．八％，散裝新船從下單到交船平均需等待三．五年，船舶運力低位數增長，有助推升散裝船運價。

裕民首季營收三八．四五億元，年增三四．六％，受惠ＢＤＩ指數大漲，裕民首季ＥＰＳ達一．一七元，創十年同期高，且含息二．四元，加上而近期ＢＤＩ指數再度竄高，對於散裝輪族群新興、中航等業績及股價有利。

五月ＥＴＦ換股的確將使個股漲跌幅度加大，不過換股後，獲利還是股價的基本，否則很容易就被換掉。在注意高息率股同時，對於業績成長也要追蹤。

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