淡水居民等了28年的淡北道路，終於在4月15日起展開第一階段施工期交通維護措施，預計於2029年正式完工通車。而第一階段長約3年的施工期交通措施，也讓淡水居民苦笑稱「交通黑暗期來臨」，但也有不少自住客認此時是買房的好時機，信義房屋專家建議可提早入主「紅樹林」。

信義房屋紅樹林淡金店專員蔡佳利表示，近期淡水三項重大交通建設，包含淡海輕軌藍海線二期計劃的環境影響差異分析通過審查、明年底即將完工的淡江大橋、及近期正式施工的淡北道路，均有重大進展。雖然近期交維措施會造成些許交通不便，但若改走替代道路自坪頂路接稻香路，約20分鐘即可抵達北投捷運站，且預計明年底完工的淡江大橋，將可有效分流來自淡水新市鎮的車潮，不會如傳聞中有3年的交通黑暗期。

蔡佳利補充表示，紅樹林生活圈以週邊自然生態聞名，包括紅樹林保留區、樹海景觀等，隨著輕軌通車、位處淡北道路起點等利多條件，吸引許多有通勤、自住需求的小家庭青睞，其中以兩房車、三房車物件最受歡迎，以近半年實價登錄查詢，平均總價約為1000-1500萬元，單價則是35萬至40萬左右。過去讓人為之詬病的交通塞車問題若解決，目前仍處於相對低基期的淡水房價，在未來可能還會有上漲空間。

對於有意在紅樹林置產的小家庭，蔡佳利建議，購買前除了要評估環境與生活圈機能外，因紅樹林週邊社區較多坡道與樓梯，若家中有嬰幼兒或與年長者同住者，建議挑選靠近捷運站，或社區前有公車站牌物件，會較為合適。