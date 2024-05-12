今(12)就是母親節，有一群人卻無法享受天倫之樂，人生迷失方向，暫時失去自由。《中時新聞網》申請獲准桃園女子監獄入監採訪。一名40歲受刑人芸芸(化名)，婚後育有三名子女，家庭幸福美滿。芸芸當初因投資房地產，上游落跑、還不出巨額，卻遭友人提告詐欺罪，因而入監。芸芸受訪吐露人生最大遺憾和體悟。

【角落的聲音】今天母親節！女受刑人無奈攜子服刑 淚揭「人生最大遺憾」：很兩難

受刑人芸芸的丈夫是名公務員，婚後擔任全職家庭主婦，家庭狀況健全。而芸芸從小生長在單親家庭長大，和一手拉拔長大的外公外婆、感情慎密。芸芸不捨表示，「住在安養中心臥床的外婆，以前都是我在照顧，入監後必需分離，現由別人接手照顧」。

受刑人芸芸(圖左)透露入監和親人分離的痛。(王紹宇拍攝)

芸芸過去努力做好太太、媽媽角色，為人母對子女永遠有放不下的牽掛，「即將上國中的大女兒進入叛逆期、老二從小也是『高需求寶寶』，擔心老公無法升任照顧小孩，真的很兩難，而去年才出生的老三，無奈申請攜子入監，孩子年幼物資並非要充足，但母親陪伴是最重要的」。

女受刑人攜子入監，孩子的童年在高牆裡度過。(翻攝桃園女子監獄臉書)

監獄生活雖有些刻苦，芸芸透露為人母地無奈，「不能帶孩子公園玩耍、推推車散步和曬太陽，甚至要去便利商店買東西都無法做到，但我會盡全力陪伴孩子，用陪伴來補足在的環境，但所內環境對媽媽已經相當友善了」。

女受刑人珍惜和孩子相處的時光。(游定剛拍攝)

對於不久的將來出獄計畫，芸芸滿心歡喜地說，「我會繼續當全職媽媽，陪伴三個孩子長大，我有開間雜貨店，會一邊帶孩子、一邊工作，直到老三上幼稚園，全力支持家庭」。另外，她也相當感謝先生這一年多來，「父代母職的角色，也很辛苦他」。

桃園女子監獄先前舉辦母親節懇親活動。(游定剛拍攝)

專訪最後，芸芸分享人生最大領悟，「自由很可貴，當你什麼都不能做的時候，會覺得不要太輕易相信朋友，要聽父母親的話，入監後，家人的支持和希望也是相當重要」。