中芯國際為大陸規模最大、技術最先進的晶圓代工廠，今年第一季繳出亮眼的財報表現，17.5億美元營收超越聯電的17.1億美元與格羅方德的15.49億美元，突顯大陸市場的半導體需求仍然龐大。

綜合外媒報導，中芯第一季營收比前一季成長4.3%，比去年同期成長19.7%，毛利率則略為下滑，去年第一季毛利率為20.8%，第四季為16.4%，但今年第一季僅剩13.7%，狀況並不理想。

中芯說明，主要是折舊增加導致毛利率下滑。儘管中芯的營收成績超越聯電與格羅方德，但獲利能力有明顯差距，聯電毛利率高達30.9%，格羅方德也有25.4%，聯電股價未受影響，小漲0.58%至52.20元。

此事引起PTT網友們熱烈討論，雖然對中芯的毛利表現不以為然，但也不得不稱讚大陸市場與中芯成長的速度之快，「世界雙軌化，大陸市場全給中芯」、「不意外吧，成長很快啊，大陸成熟製程可以吃超多單」、「不用對股東負責的商業模式，當然成長很快。」