大陸古裝宮廷劇《甄嬛傳》首播至今過了13年，仍是許多人心中第一名的宮鬥劇，尤其過年在YouTube頻道馬拉松式播出，至少吸引上千網友同時線上觀賞，如今有人提出疑問：「甄嬛傳中太監為何名字都有海」，如今背後原因揭曉，讓眾人全都笑翻。

網友近來發現《甄嬛傳》登場的太監，包括皇后身邊的江福海、早期服侍過甄嬛的康祿海，甚至是助紂為虐，幫華妃幹盡壞事的周寧海，名字碰巧都有個「海」字，加上三人最後都沒有落得好下場，不禁好奇究竟是純屬巧合?或者是暗藏玄機?對此，就有人解答這是《甄嬛傳》原著作者流瀲紫的精心設計，主要是前男友名字也有一個海字，似乎是藉著角色名稱暗諷前男友。

真相曝光後，讓網友全都笑翻，紛紛留言：「前男友估計沒和她好聚好散」、「希望她那叫海的前男友能看到這則熱搜」、「估計前男友全名就隱藏在這三個名字中」、「作者太狠了，到底多恨前任」、「甄學已經研究到太監和作者的關係了」、「作者也是很搞笑了，她前男友好慘」、「人類對甄嬛傳的開發真的不足5%！劇情是越挖越有趣，連太監名字都是伏筆」。