根據《財訊》雙週刊報導，兩年前，第三類半導體是市場上最熱門的題材，相關個股不只在中國股市大漲，也帶動了台股第三類半導體個股股價往前衝。然而，過去兩年，美國和台灣相關類股的表現卻和預期不同。

原本居於領先地位的美國科銳（Wolfspeed），股價從2021年底每股139美元的價格，到2024年5月跌至25美元。通訊用氮化鎵大廠Qorvo的股價，也從2021年7月每股191美元的高點，今年5月時，跌至每股95美元。

而在台灣，漢磊、嘉晶是少數能製造碳化矽材料並代工製造碳化矽元件的公司，漢磊股價在2021年11月站上每股150元之後，開始下滑，到2024年5月股價停留在每股67元附近，嘉晶的股價走勢也十分類似。

美台概念股 股價溜滑梯

第三類半導體指的是碳化矽（SiC）和氮化鎵（GaN）這兩種材料，和主流的矽基材料差別是，碳化矽和氮化鎵擁有高崩潰電壓、高功率、高頻、耐高溫等特性，是推動電動車、5G、衛星通訊都不可或缺的材料。

要談第三類半導體，首先要將碳化矽和氮化鎵分開看。在碳化矽方面，根據市調機構YOLE分析，2021年時市場規模為10.9億美元，2023年市場規模為12.8億美元，最主要的應用就是作為電動車的逆變器，取代傳統的矽基產品。

如今，隨著全球積極發展電動車，碳化矽已經被許多電動車公司採用，除了率先應用的特斯拉，陸廠如比亞迪、小鵬、蔚來等公司都推出採用八百伏電壓運行的電動車，以實現從零到時速一百能在三秒內達成，同時達成長續航里程的性能。

大打價格戰 廠商難圖利

不過，《財訊》雙週刊指出，由於中國產能大幅擴張，碳化矽基板價格下滑速度遠超過市場擴張的速度。業界人士透露，中國6吋碳化矽晶圓代工價格，已降至每片一千兩百至一千八百美元左右，較兩年多前每片4千美元左右的代工價格大幅下調。

由於中國前幾年舉全國之力動員投入相關供應鏈建置，「生產碳化矽用的磊晶設備，原本是德國、義大利和日本供應，但現在中國已有仿製品。」