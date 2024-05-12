根據《財訊》雙週刊報導，望隼科技專攻軟性隱形眼鏡代工，在國際4大品牌把持全球九成的市場下，隱形眼鏡小廠競爭本就激烈；望隼董事長黃修權的突圍策略是：「沒人要去中國設廠，我敢去；全世界幾乎都無法進入的美國，是我們的新大陸。」

闖美國 瞄準運動日拋市場

黃修權與望隼總經理石安曾是群創的同事；黃修權擔任過鴻海副總經理以及群創副董事長，石安則曾是群創研發總處處長。2011年，眼見台灣面板業陷入中國的紅海競爭，石安興起創業的念頭，他選擇光電與生醫交集的隱形眼鏡，獲得黃修權的支持。

「我問石安憑什麼？他說，隱形眼鏡的光、機、電、材料、模具、表面處理、自動化，除了材料我們不懂，其他都懂。我聽了有道理，就支持他。」黃修權笑說，那個時候精華EPS（每股稅後純益）動輒30元，也給了他們動力。「沒想到辛苦6年，每天晚上都睡不著覺！」2012年望隼成立，但是直到2018年才開始獲利。

石安也笑道，「我選擇隱形眼鏡創業，第一是覺得門檻比較高，後來發現真的很高；第二是資金不用很多，後來發現其實需要很多錢。」當初第一筆1.8億元的資金，長華電材出資48%支持，目前持股雖降至14.09%，依然是第一大股東。

根據《財訊》雙週刊報導，這十年來，舉凡現在市場流行的濾藍光鏡片、美瞳片、矽水膠鏡片等，望隼都建立了自己的技術與製造能力，現階段也如多數同業，以中國及日本市場外銷比重較高。EPS在2018年轉正之後，伴隨營收年複合成長率52%的速度，一路增至2023年的10.77元；今年3月上市掛牌就直衝隱形眼鏡股后，甫公布的今年前四月營收，也繼續以52.79%高速成長。

但未來如何差異化競爭才是重點。「我跟郭董做了19年，看到鴻海從16億元做到幾兆元營收，為何成功？結論就是：看到機會，然後把拿到機會的條件建立起來。」

第一個要建立條件的是美國市場；美國是國際四大品牌的地盤，但是黃修權發現看不到大廠的新產品，認為機會來了。「隱形眼鏡現在有兩大類，一個是矯正，一個是美瞳；但中間還有一個類別，叫做波長管理。」例如濾藍光、運動型鏡片；「高爾夫球往遠方移動，棒球是朝你靠近，濾波的管理是有差別的。」