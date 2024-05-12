女星翁馨儀2013年帶球嫁大13歲的「綜藝大哥大」張菲兒張少懷，婚後育有一對子女。近日，她回應對於「張菲辣媳」稱號的看法，並說被形容「辣」的原因，跟懷孕脹奶與新秘替她做的造型有關。

翁馨儀結婚11年，幾乎沒有PO過與公公張菲的合照，直到最近一家人參加親戚的婚宴，翁馨儀才跟張菲留下勾手的同框照。事後她在IG開了Q&A，好奇在大家的眼裡，她是哪一種媳婦，「有些人說我看起來好像很怕我公公，該不會是因為我發的那張照沒有露齒笑吧？」

翁馨儀好奇大家覺得她是哪種媳婦。（圖／IG@翁馨儀）

事隔數日，有網友留言：「媒體都寫＂張菲辣媳＂」。對此，翁馨儀哭笑不得地回：「於是這稱呼就跟了我10年，如果有一天標題少了＂辣＂，我會難過唷！」

翁馨儀解釋被叫辣媳的原因。（圖／IG@翁馨儀）

接著，翁馨儀PO當時的婚宴照，揭秘被形容「辣」媳的原因，「我當時懷孕胸部超脹，然後那年代新秘又習慣貼膠帶擠胸，直接擠到變碗公」；因此，翁馨儀出席自己的婚宴時，原本身材就很好的她，視覺上更顯得波濤洶湧，所以被冠上張菲辣媳的封號。

翁馨儀11年前和張少懷宴客，被新秘貼成碗公奶。（圖／中時資料照）