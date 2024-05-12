台北市警察局局長張榮興，被爆在去年5月與芳明館大哥、青山宮主委黃清源餐敘「吃魚翅」，張榮興9日親自澄清，是應議員邀請才參加。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，自己聽到的傳聞是警政署長黃明昭留任機會很大，但張榮興被爆料後親自召開記者會，一定是上面的意思，「一看就知道，這個署長就是他了」，是準總統賴清德內定張榮興接任警政署長。

張榮興日前遭爆與黑道吃魚翅，親自舉行記者會，解釋自己是應議員邀請，才和北市民政局長、萬華區長等人參加，不知道黃會出席，張表示期間如坐針氈，跟黃也講不到十句。台北市議員游淑慧也說，許多民代接到爆料後，懷疑與520新總統上任後內閣成員更替、警政署人事異動內鬥有關，沒有插手。

資深社會記者林裕豐10日在《關鍵時刻》節目表示，對張榮興的爆料一看就是警察辦案的手法，包括調監視器畫面、分析座位圖，該場餐會應該是有人身上有案子被警方掛線監聽，而查到餐廳時發現有局長張榮興也在，因為張不會犯罪，畫面就留在卷證裡面，沒有繼續追辦，但在層層報告的過程中，有人把張榮興的畫面保存起來，放了一整年到520之前，為了警政署長的大位才放出來。

同台的吳子嘉則回顧2022年底爆出的「88會館案」，與此次張榮興魚翅案很相似，也是把一大堆照片留下來，等時間到了丟出來，而當時打的是時任警大校長陳檡文，最後陳只撐一、兩個月，就跟著徐國勇一起請辭。

吳子嘉認為，張榮興9日親自出來開記者會解釋，「一看就知道，這個署長就是他了」，因為記者會一定是上面叫張榮興開的，張榮興吃完魚翅宴後回去就打報告，其他人知道後才會去留存影像，準備好要搞張，而自己聽到的謠傳是現任警政署長黃明昭留任機會很大，但一看到這個發展就知道，黃明昭沒機會了，出這招就是張的機會，賴清德早就內定要張榮興接任警政署長。

綜合媒體報導，2022年11月，時任警大校長陳檡文被踢爆，2017年擔任警政委員時，出入北市松勤街88號的高檔私人招待所「八八會館」，綽號「鱸鰻」之天道盟蘆洲角頭林秉文作陪。時任內政部長徐國勇下令政風處徹查，於同年12月認定事證屬實，內政部記陳檡文小過1支，並勒令自行請辭，陳也從警大申請提早退休。而徐國勇在同年月以健康因素為由，自行請辭內政部長獲准。