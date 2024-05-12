李男是超商代理店長竟覬覦女員工小萱（化名），利用權勢在辦公室2度撫摸胸部及臀部，小萱因害怕被解雇，僅能隱忍後藉故離去，不料，李男竟食髓知味，以同樣模式第3度侵犯，這次更加大膽，試圖撫摸小萱下體不成，竟拉開自己褲子，抓小萱的手觸摸其生殖器，小萱這次不再隱忍，憤而報警提告。

法院審理，小萱指控，李男是代理店長，她是李男招聘進來的，有權力可以決定她能不能在這家店工作，也可以管理她，2人除了店長和店員的關係外，沒有其他私人關係，雙方並沒有在交往，也沒有曖昧關係。

小萱難過地表示，李男第一次侵犯時，她才進辦公室李男就擋在路口，拉著她輕靠在冰箱上，他都沒有說話，然後就讓她傻眼了，李男竟笑笑的摸胸還有臀部，她一直跟李男說：「外面有人、我很忙、我要出去」，李男卻說「等一下沒關係」，她再說：「我很忙，我很多客人」，李男才放手讓她離開。

小萱表示，後續又再發生第2次，直到第3次時，那時是她去辦公室上廁所，出來的時李男就跟著過來，他說：「來來來」，就直接把她拉進冰櫃，摸她的胸、臀部，李男再把他的運動褲拉開，抓她的手去摸生殖器，那次真的忍無可忍，就很用力抓他的睪丸，李男竟說「請妳不要那麼大力」。

李男坦承發生3次猥褻行為，但他辯稱，並沒有利用權勢要求小萱做這些事，是2人在平常相處下，自然而然發生的，他跟小萱當時有互相曖昧的關係。

法官審酌，李男並無前科，身為小萱工作之代理店長，知悉她在業務上需受其管理，且對小萱有聘用、解雇之權限，竟為求滿足自己性慾，利用小萱顧慮謀職不易之心態，以此上下關係形成之權勢，使小萱只好隱忍曲，竟予以猥褻３次。

法官認，李男對於他人之性自主決定權不思尊重，性別意識與法治觀念低落，所為不僅使小萱身心嚴重受創，更於犯後否認犯行，態度非佳，實不足取。

日前依法判決，李男犯犯對受監督之人利用權勢猥褻罪，共2罪，各處有期徒刑7月。又犯對受監督之人利用權勢猥褻罪，處刑10月。應執行有期徒刑1年8月。可上訴。

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