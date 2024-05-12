劉姓男子在2022年某日上午，透過網路認識女國中生小萱（化名），相約當晚7時許見面，2人前往一所國小並在校園內散步，劉男卻為滿足性欲，到校園廁所內，親吻小萱並摸胸及腰部，再以手指插入指侵，最後甚至將生殖器插入予以性侵得逞。事後，小萱父母察覺有異，追問後得知實情，憤而報警提告。

法院審理，阿國坦承，當晚見面後在國小校園內散步，並在校內廁所發生性行為。但他辯稱，不記得小萱曾經告知年齡，僅知小萱就讀國中，案發當時天色很暗而且沒有路燈，根本沒注意小萱的穿著，也不知道她幾歲。

小萱則向法官表示，她當時只有12歲、就讀國一，在Instagram有身穿有學號的校服及運動服照片，但不知道阿國有無看過該貼文，阿國也未曾在該貼文下留言或按愛心等。

法官審酌，阿國已預見小萱可能是14歲以上未滿16歲之女子，對於性行為之智識及自主能力均未臻成熟，竟未克制己身情慾衝動，予以發生猥褻、性交行為，但念及阿國坦承犯行，犯案時年僅20歲，正值年輕氣盛、血氣方剛、經驗未豐之年紀，思慮尚未能周全。

法官認，阿國已與小萱及其母親達成已10萬元調解，並依調解內容給付完畢，且額外多匯款2萬元作為補償，考量其犯罪動機、所生危害等。日前依法宣判，阿國依犯對於14歲以上未滿16歲之女子為性交，處有期徒刑1年。緩刑年，緩刑期間付保護管束，並於判決確定之日起1年內，接受法治教育3場次。可上訴。

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