台中一名男子阿國（化名），1990年與女子小萱結婚（化名），婚後育有2名以及收養1名孩子，阿國近年因為年老體衰，加上罹患口腔癌，已無工作能力，無法維持生活，因而向法院訴請2名親生孩子，依每人每月平均消費支出，應分別給付8258元扶養費，直到他死亡之日為止。

法院審理，阿國的2名親生孩子主張，他們從出生到成年，父親均無正當理由未盡扶養義務，並且屢次對他們及親屬有騷擾、恐嚇、施暴等行為，因父親有傷害之判決紀錄。

父親在2006年與母親離婚，自此之後也都未負擔他們的扶養費用，他們自幼皆由2位阿姨共同負擔與扶養，因此，應該免除他們對父親之扶養義務。

法官調閱稅務資料顯示，認為阿國有受扶養之必要，但2名親生孩子皆辯稱，阿國自他們出生後沒多久，就已與他們的母親離婚，並未照顧相過他們，並且他們的阿姨到庭作證指稱，他們自出生後均由她與妹妹在照顧。

法官審酌，阿國在孩子們亟須父母扶養與照顧之際，並無正當理由而未盡扶養義務，情節顯屬重大，若要他們負擔扶養義務，明顯有失公平。因此阿國的2名親生孩子主張，依民法第1118條之1規定，請求免除對阿國之扶養義務，即屬有據。可上訴。

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