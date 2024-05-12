家教班男老師阿國（化名）被指控，2023年某日傍晚6時許，在自己開設的家教班上課時，趁僅有女學生小萱（化名）在教室內，竟在上課過程中，觸碰小萱腰部，還將身體逐漸靠近，小萱見狀移動坐到左側椅子並側身向閃避，阿國卻強行將手伸進小萱衣服內撫摸胸部，最後因小萱掙扎抗拒，阿國這才停止。

法院審理，阿國辯稱，當天是正常上課，難免會有一些肢體上的接觸，平常上課也是這樣子，他沒有將手伸進去小萱衣服裡面，也沒有她的胸部。辯護人則辯護稱，阿國與小萱一直都是互動良好，小萱因為時常未寫功課，阿國就以搔癢的方式讓小萱配合，可能因此不小心觸碰到胸部，阿國並無故意把手伸入小萱衣服內摸胸。

辯護人還指控，小萱或其父母的陳述極可能存有偏見，小萱父親在開庭前，有跟小萱聊過本案，不能排除她的父親有指導如何做證的嫌疑，而且小萱有講到她其實是不想上課的，不能排除她因而虛構事實。

法官檢視小萱父親與阿國的LINE對話，小萱父：「你確定是搔她癢？你最好說實話喔。她才小六而已喔..你覺得會相信她的話，還是相信你的話？…還要把事情鬧很大沒關係。」、阿國：「對不起，我…對不起。」

小萱父親：「什麼對不起啊？你做了什麼事啊？你連錯誤都不敢承認，你要做什麼老師啊？現在是不承認就對了。」、阿國：「我…我沒有不承認。」…小萱父親：「那你做了什麼事？還是你不想講了？我們不用講了，直接就報警就好了。」

小萱父親:「你沒做錯事你幹嘛對不起？」、阿國：「我做錯事了。」…小萱父親：「你有沒有手伸進去摸我女兒的胸部？」、阿國：「有，我有摸到。」…小萱父親：「你是禽獸嗎？」、阿國：「對不起。」

法官審酌，阿國是小萱的家教老師，原可期待受到保護，但阿國竟為滿足慾念，未思及小萱年紀尚小，竟強行將手伸進衣物內撫摸胸部，嚴重戕害身心健全成長，摧殘國家幼苗，違反社會善良風俗，惡性匪淺。

法官認，阿國犯後否認犯行，未見其有悔意，且迄今未與小萱及其家長達成和解，態度非佳。日前依法判決，阿國犯對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪，處有期徒刑3年8月。可上訴。

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