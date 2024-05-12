辛苦打拚了一輩子，好不容易等到退休，開心領到的退休金竟然也要繳稅。依規定，領到退休金，一旦達到退職所得的課稅門檻，都必須申報個人綜合所得稅，但「月領」全年免稅額為81.4萬元，換句話說，每月勞退金約在6.78萬以下者不用繳稅。

勞工退休後，通常有兩筆退休所得，一筆是勞工老年給付（勞保年金），另一筆是勞工退休金（勞退）。由於勞保年金屬於人身保險給付，因此全額免稅，但勞退則是雇主每月額外為勞工提撥薪資6％至勞退帳戶，勞工請領這筆退休金時，必須申報「退職所得」。

所得稅法規定，退職所得包括退休金、資遣費、退職金、離職金、終身俸、非屬保險給付的養老金及依《勞工退休金條例》規定辦理年金保險的保險給付等所得。

退職所得有定額免稅額，超過免稅門檻才會被課稅。「月領」者全年免稅額為81.4萬元，換句話說，每月勞退金約在6.78萬以下者不用繳稅，若採一次提領的方式，稅額分三段來計算。

■免稅：若一次領取金額少於「18.8萬X服務年資」則免稅。

■半數課稅：退休金總額「超過18.8萬元X年資」、未達「37.7萬X年資」的部分，其中的一半會被課稅。

■全數課稅：退休金總額「超過37.7萬X年資」部分全數課稅，也就是納入綜合所得稅申報。（退職服務年資之尾數未滿6個月者，以半年計，滿6個月者，以1年計）

【實例 1】如果王先生工作30年後退休，選擇一次領取600萬勞工退休金，其中564萬元免稅（即18.8萬X30年年資），退休金600萬元已超過免稅額，超過的部份共36萬，其中的一半須課稅，也就是18萬元要申報所得稅。

【實例2】採領月退職金方式（即分期領取），以每年領取總額，減除81.4萬元後之餘額為所得額申報綜合所得稅。

例如：陳先生薪水較高，單筆可領到900萬元的勞工退休金，如果分期提領，每月領取7.5萬元，全年可領90萬元，扣除81.4萬元的免稅額後，每年僅8.6萬元申報所得稅。