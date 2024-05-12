糖尿病患可以燕麥嗎？減重醫師吳榛槿實測市售鋼切燕麥、薄燕麥片、無糖燕麥飲、調味薄燕麥片等市售燕麥產品，比較食用前、後血糖差異，發現4種都會讓血糖上升，「比想像中來得高」，其中後兩者無糖燕麥飲、調味薄燕麥片，因讓血糖變化過大，不建議糖友食用，而若鋼切燕麥、薄燕麥片「可以吃，但要小心吃」，應先吃固體蛋白質後再吃。

吳榛槿在YouTube頻道PO出她以連續血糖偵測機，來檢測上述4種燕麥產品的飯前的空腹血糖值、飯後血糖值等數值。飯前到飯後也就是血糖差距，最好不要超過30 mg/dl，至多不要超過50 mg/dl，若血糖變動太大，血糖像坐雲宵飛車般上升，胰島素就會跟著飆高，在胰島素促使血糖下降過程中，就會讓人血糖變動幅度大，人會容易疲倦，全身不對勁。

據吳榛槿實測，她空腹吃鋼切燕麥空腹血糖94 mg/dl，吃後149mg/dl，兩者差異65 mg/dl；吃薄燕麥片前空腹血糖77 mg/dl，吃後135mg/dl，兩者差異58 mg/dl；吃無糖燕麥飲前空腹血糖80mg/dl，吃後176mg/dl，兩者差異96mg/dl；吃調味薄燕麥片前空腹血糖值80mg/dl，吃後176mg/dl，兩者差異102mg/dl。

對實測結果，吳榛槿說，她有些訝異，即使像鋼切燕麥、薄燕麥片這麼原形食物，食用前後的血糖值差距都超過50 mg/dl，「比想像中來得高」，而後兩者無糖燕麥飲與調味薄燕麥片，食用前後血糖值差距更來到約100 mg/dl上下，以控制血糖觀點，後兩者最好「少碰為妙」。

至於鋼切燕麥、薄燕麥片，糖尿病患可以吃嗎？吳榛槿說，「可以吃，但要小心吃」，以下為食用5點建議。

*改變進食順序：先吃固體蛋白質（例如肉）、再液體蛋白質（例如豆漿）、再蔬菜，最後才是澱粉（例如燕麥），她依此測試，發現把燕麥放到最後吃，飯前飯後血糖值差距，可從58 mg/dl縮小至43 mg/dl，比單吃燕麥，血糖值更平穩。

*小心配料陷阱：像是調味薄燕麥片，就為了更美味可口，加了很多糖去調味，如果糖友想吃薄燕麥片，讓它更美味點，可加一點無調味的堅果屑，或是無調味的可可粉，其營養成份是油脂，對血糖波動的影響不會那麼大。

*增加一個飯後小習慣：在吃飽飯後，不要馬上坐著休息，可以去走一走繞一繞，散步個30分鐘，或是原地做一點超慢跑，有助讓血糖更平穩。

*多樣化攝取食物：台灣不產燕麥，國外燕麥採取前，會使用除草劑，這是2A級致癌物，但進口台灣需通過殘餘量不得逾0.1ppm，換算起來60公斤的人要吃10公斤，才有健康疑慮，一般人不可能吃如此大量，若很擔心，只要多樣化攝取食物，不要同一種食物都很大量即可。

*攝取燕麥前，先找醫生或營養師諮詢。