很多人飽受便秘的困擾，家醫科醫師劉博仁表示，用力解大便可能造成痔瘡或肛裂，還有研究發現，便秘的糞便中，會累積毒素，導致乳癌前期病變與大腸直腸息肉病變的比率上升，因此建議一定要好好吃早餐，誘發胃到結腸反射，以刺激排便。

營養醫學專家劉博仁在臉書粉專PO文指出，便秘可能造成的疾病相當多，例如用力解便所造成痔瘡或肛裂，還有肥胖、容易水腫，這些都是因為排便不順暢造成身體慢性發炎，此外，便秘的人皮膚狀況也比較差，容易長青春痘、肝斑與老化。

劉博仁指出，研究也發現，便秘的糞便中，會累積毒素，導致乳癌前期病變與大腸直腸息肉病變的比率上升。要改善便秘，可以做下列6件事。

■一定要好好吃早餐，誘發胃—結腸反射，刺激排便。

■每天喝8杯（約2000 cc）常溫水，可以軟化糞便，有助於排便。

■儘量多吃蔬菜水果，補充足夠的膳食纖維，如果不夠，則需補充纖維素。

■補充足夠的益生菌，可以促進腸道蠕動，而且可以改善腸道的生理環境，提升免疫力，並且抑制壞菌致癌物質的產生。

■每日適當運動。

■學習紓解壓力、放輕鬆、不熬夜，儘量避免辛辣、油炸、高脂的食物，減少攝取咖啡因、酒精、含糖飲料等。