網紅周揚青近期加入選秀節目《乘風2024》（《乘風破浪的姐姐》第5季，簡稱浪姐），從初舞台自創Rap嗆辣歌詞掀議，但她很快澄清與舊愛羅志祥沒有關係。最近在節目中周揚青透露感情狀態「單身3年」，楊謹華好奇問她「沒有想過要結婚嗎？」，她鬆口認有想過但沒有結；她的回應也被網推敲，想結的對象正是羅志祥。

大陸超夯節目《浪姐》每一季都話題不斷，這季有多位台灣女星外，曾因交往羅志祥在台灣打開知名度的周揚青也是參賽者之一；在近日節目播出女星們聚在一起吃飯聊天，周揚青先是被問有沒有男友，她大方認自己已經單身3年，還說「現在不需要男朋友，只想專注工作」。

楊謹華在節目上問周揚青「沒想過結婚嗎？」。（圖／摘自「娛聞蜀黍」微博）

周揚青鬆口認曾有結婚的打算，但現在只想專注在工作上。（圖／摘自「娛聞蜀黍」微博）

而在場的楊謹華忍不住好奇，「妳從來都沒有想過要結婚嗎？」，周揚青鬆口表，自己有想過要結婚，「但是就是沒有結」，她認為過了一個時間就不想要結了；周揚青沒明說她指的是誰，但有不少網友推敲對象應該就是羅志祥，因為她和羅志祥在一起很多年，彼此都見過雙方家長，本來就是以結婚發展的。

周揚青雖然與羅志祥分手多年，但她的發言都常常被懷疑與羅志祥有關，不久前在《浪姐》的初舞台，Rap歌詞提到「頻繁被渣」遭聯想是暗諷羅志祥，呼應當年在分手信揭露羅志祥私生活混亂的內容；但周揚青很快否認，她說自己想表達的和網路上討論的完全不同，「我的感覺是被帶偏了，但是無所謂了」。