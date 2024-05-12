天團「Energy」2002年成團，以《放手》、《多愛我一天》等代表作風靡萬千少女，但2009年全員單飛，各自在不同領域發展，直到今年元旦才宣布回歸樂壇，掀起網友討論，今（11）日就有網友翻出15年前的節目片段，團員書偉透露回歸時間點，被網友直呼神預言，就連坤達也親自回應了。

Energy原先由牛奶、阿弟、Toro、坤達與書偉5人組成，隨後經歷經濟糾紛、成員變動等狀況，在2009年主持完節目後全員單飛，始終未正式解散，因此有許多網友不斷敲碗回歸，直到去（2023）年5位原始成員在五月天演唱會上合體，並宣布在今年元旦重回樂壇，讓15年前的青春又回來了。

而今（11）日有網友分享張清芳主持《戀戀金曲》的片段，節目嘉賓正好是Energy，書偉提到有個小夢想，「如果我們到3、40歲，還是Energy，然後開個演唱會在上面跳，看到我們的歌迷都結婚生小孩，說不定那個妹妹（歌迷），之後就跟她的老公、小孩一起來看我們」。

如今2024年5位團員正式回歸，不僅都已40歲，還準備在小巨蛋開演唱會，各種巧合讓原Po驚呼，「書偉神預言，2024夢想成真了，ENERGY粉絲真的帶著小孩來看你們了，起雞皮疙瘩了」，就連坤達也親自留言回應：「神預言啊！」