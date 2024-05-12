馬來西亞1名一年級新生在班上遭同學霸凌，翻桌椅、破壞書包文具，當時正在班上的老師卻沒有阻止霸凌行為，反而是拿出手機拍攝影片上載TikTok！讓學生家長氣炸，要學校給個交代。

據《中國報》報導，這名心疼兒子被同學霸凌的媽媽，今（11日）將所有收集到的圖片與影片上傳臉書，並且指明如果校方不在下週一（13日）給個交代，將會在臉書上公佈更多學生的惡劣行為。

報導指出，這位母親的貼文獲得網友留言支持，除了譴責涉及霸凌行為的學生，這名袖手旁觀的老師更被千夫所指。

根據原PO的回應：「老師有情緒問題，控制不了學生，就拍視頻…不拍視頻我還不知道弟弟的班，1年級可以這麼惡劣，這麼離譜。」

此外，她也透露，曾經聯絡霸凌方學生的父母，但是，對方根本不當一回事，甚至沒有回應她的訊息。

根據影片內容，畫面中有4名男學生圍著課室中的1張桌子前，而桌面上的書本與文具都被水濕透，其中3人將桌面上文具用手掃下地面。

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