日前中國大陸第3艘航母福建艦完成海試，而解放軍空軍就在央視視頻發出了一部《凌空轟炸》的影片，其中有轟-6K空射鷹擊-21（YJ-21）高超音速反艦飛彈的混剪畫面。對此，前空軍副司令張延廷11日就表示，「他的目標我想是打三種軍艦，一種是航空母艦、一種是兩棲作戰艦、一種是神盾級的巡洋艦或驅逐艦」，引發討論。

張延廷11日在中天節目《張雅婷辣晚報》中表示，「因為鷹擊21他的射程是1500公里，最重要是用在南海，南海是一個U字型，350萬平方公里，只要轟-6K上面掛著鷹擊21，整個南海都在他的作戰包肉餡之內，全部涵蓋，所有南海的軍艦都在鷹擊21下面」。張延廷指出，「所以轟-6K釋放這個鷹擊21，就是意思針對整個南海，他掛在轟-6K的左翼下面，是高超音速，要去攔截他也非常困難」。

張延廷認為，「他的目標我想是打三種軍艦，一種是航空母艦、一種是兩棲作戰艦、一種是神盾級的巡洋艦或驅逐艦」，最後張延廷坦言，「整個南海你要進出在那邊做演習，就要考量中共是以空制海，如果再搭配轟-20，這樣會讓其他海權勢力的國家，進入南海陷入戰略不利的態勢」。