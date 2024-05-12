台灣球壇啦啦隊近年吹起「韓風」，被封為「全民表妹」 的韓籍啦啦隊員李雅英，現任職籃「電豹女」一員，也是職棒Fubon Angels啦啦隊成員。身材高䠷、甜美可人的李雅英，在台人氣居高不下，漏網鏡頭影片一籮筐，完全就是直拍手最愛，好身材一覽無遺，讓粉絲直呼性感又可愛！

身高170公分，體重50公斤的李雅英，在韓國本來就是知名啦啦隊員，更是職業模特兒，來台發展的她依舊是電力十足，每一支熱舞影片都讓人心跳加速、到處瘋傳。李雅英個性親和力十足，在場上發現粉絲默默拍她的時候，李雅英還會比手畫腳，拜託對方記得幫忙瘦臉、瘦肚子、拉長腿，嬌滴滴的模樣讓粉絲直呼：「已經很完美了還需要修嗎」「好可愛」「真的會暈爛」「怎麼那麼可愛，已經不只暈船，根本就快死在船上了」

甚至她在台啤雲豹賽前練習舞蹈時，身穿白色啦啦隊服，低胸短裙一展完美曲線，專業認真的模樣也深受粉絲讚賞。另外，為富邦悍將應援時，她一襲黑色勁裝帶著甜美笑容，也直接讓一票粉絲暈船，「她跳這一首真的很王炸」「這首真的很適合她」「又地震了嗎？怎麼這麼暈」「太頂喇（啦）」

李雅英在台灣棒、籃雙棲，目前IG已擁有81.4萬位粉絲，中華職棒富邦悍將隊於11日例行賽與中信兄弟隊交手， 李雅英也與隊友一起帶來開場表演，賽前她也在IG同框秀出兩套制服展現大長腿，直問粉絲：「更喜歡哪個？今晚見」顯見其魅力與催票功力。