永樂座書店老闆娘、作家石芳瑜去年底健康檢查，發現罹患乳癌，加上店內虧損嚴重，無奈決定熄燈。(圖／二魚文化出版社提供)

位在北市中正區的獨立書店「永樂座」10日在粉專宣布熄燈，結束13年的歲月。老闆娘石芳瑜表示，生意不佳加上頻頻搬家，入不敷出，加上自己又確診乳癌，因此決定結束營業，消息傳出讓不少書友惋惜。

石芳瑜在臉書粉專「永樂座 Eirakuza Books」宣布將在7月30日結束營業，而這天也是書店的誕生日。她表示永樂座在2011年7月30日誕生於泰順街60巷尾一間咖啡廳的地下室，原本只是想開一家二手書店，但空間寬敞，加上地利因素，不少活動都在此舉辦，之後搬到溫州公園附近，每年也都會固定舉辦永樂座文學季，還有不少出版社參與，相當熱絡。

石芳瑜說因為家人過世，永樂座一度在2019年暫停營業，過了2年決定復業，沒想到身體卻在此時出了問題，去年底到醫院健康檢查，確定罹患乳癌，加上長期的虧損，還是決定永久停業。

石芳瑜表示，6月30日永樂座會將新書結清，展開促銷活動，並在7月30日正式停業，粉專就轉為閱讀心得分享的園地。