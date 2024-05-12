台灣的機車密度遠遠高於全球任何一個國家，台北橋的「機車瀑布」更是登上國家地理頻道精選照片。就有網友PO文，明明科技越來越進步，但機車似乎遠不如20年前的耐操，引起討論。

有網友在PTT八卦版表示，自己的山葉GTR 125騎到現在已經超過20年，雖然性能有所下降，但仍然可以騎，而自己也產生了感情，捨不得報廢換新，詢問大家「陪伴你最久的125cc機車是哪台？」

鄉民們也認同，表示125cc老油車真的很耐用，想換掉都沒辦法，其中以「光陽」、「山葉」的答案最多：「勁戰1代到現在還是很猛」、「豪邁125，騎了14年了沒啥問題」、「光陽G4，現在超後悔報廢的...」、「SV-MAX，20年了還是每天騎去上班」、「GTR 125+1，17年了，想當年才買57K...」、「我家的豪邁18年了」、「」我豪邁當年被納莉水淹過，修一修居然沒事」，還有人表示「台鈴NEX」與「三陽新迪爵」也都非常耐操。

文章轉至《小老婆汽車機車資訊網》後，內行人指出，以前機車耐操原因在於公差容忍度大，現代機車公差容忍度小，一旦超出容忍範圍就是出問題：「老車對零件的容忍值比較高，欠保養也還能動，新車零件精度比較好但太依賴電系跟保養」、「老車精密不高，容錯率高，造就低故障，壽命長耐用」、「新的機車性能強很多，但容錯真的變太小」。