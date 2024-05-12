新北三重3屍命案 家屬招魂 03:152024/05/12 中時 趙雙傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 家屬完成招魂後離開。（趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 家屬完成招魂後離開。（趙雙傑攝） 新北市三重區進安街發生3屍命案，鑑識人員完成鑑定後，家屬12日凌晨在現場招魂，隨後前往殯儀館。 三重祖孫3屍「棉被包裹無刀傷」 死者尪涉重嫌下落不明 金門萬安堂孤芳不自賞 贈文化園區3頂珍藏神輦 三重3屍命案！一家三代遭包裹放同臥室 警方最新說明 #命案 #新北三重 #家屬招魂 #新北市三重區 #進安街 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 三重祖孫3屍命案！ 保全揭死者小女兒「最近沒叫外送」有異狀 23:582024/05/11 社會 驚悚畫面曝！台74線接國1匝道「工程車側翻」 2重傷救治中 10:442024/05/10 社會 三重3屍命案！媽媽、妹妹、外甥遭棉被包裹 她曝：妹婿有借40萬 20:122024/05/11 社會 凱擘因火警大斷網民怨炸鍋 蔣萬安指示消保官介入 15:042024/05/11 生活 傳屋主6000萬賣洪若潭命案凶宅 曾向友人透露1件詭異現象 13:292024/05/10 社會 三重警揭示「假交友，真詐騙」陷阱 籲民眾警覺避免受騙 12:042024/05/10 社會 林業署「炸荔枝椿象」惹議 違反違食安差點被罰2億 12:222024/05/10 生活 台中136線又添事故！少年騎車摔進80公分水溝 OHCA送醫搶救仍不治 13:382024/05/11 社會 新莊溫子圳二期塔三抽水站流標八次 水利局5月中旬再開標 12:152024/05/11 生活 鶯歌鳳吉一街車流量激增 嚴防意外限速30、禁行大貨車 17:272024/05/10 生活 議員爆新壽高層密會2局長 蔣萬安認：我不知道 12:402024/05/10 政治 借力網路直播 中國郵政愛上了「賣菜送菜」 17:282024/05/11 兩岸 桃園電影節「台灣獎」徵件開跑 歷屆得主屢進金馬殿堂 14:042024/05/11 娛樂 3屍案凶手故布疑陣？長女：媽媽、妹妹只傳訊「沒聽到聲音」 22:412024/05/11 社會 台智光拒解子約還跟市府要5％利息！蔣萬安：絕不接受 12:262024/05/10 政治 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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