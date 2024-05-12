台安醫院精神科主任許正典指出，春季轉夏季之間，民眾容易感覺煩躁，因天氣陰晴不定，體溫的調節易受溫度、光度、溼度影響，而神經傳導物質如血清素、多巴胺、腎上腺素的分泌，也會有變化，且不管是爆冷或爆熱，都會影響情緒，天氣轉熱時，多會有煩躁感，轉涼時，則多感覺情緒低落。

精神科醫師楊聰財表示，隨著氣溫上升、日照時間增長，許多人會感受到更多的活力和積極性。陽光增多，往往有助於提高血清素，這是一種與幸福感、穩定情緒有關的神經傳導物質，春末夏初的季節，也常常是戶外活動增多的時期，有助提升社交互動，從而對情緒產生正面影響。

然而，對於一些人來說，這樣的季節轉變卻很難熬。楊聰財指出，氣溫迅速升高之下，可能會帶來不適感，對情緒造成負面影響，一些民眾在此時會頭痛、疲勞，躁鬱症患者則容易出現躁症，而花粉飛揚的季節，過敏人亦可能因身體的不舒服，出現焦慮、低落的情緒。

許正典表示，季節轉變之下，容易出現情緒變化的族群有3類。首先是本身就患有躁鬱症、憂鬱症的人，這些族群神經傳導物質的調節不穩定、節律性不佳。第2，則是自我感覺不良好、容易焦慮不安的人，例如高敏感族群。第3，則是自我要求過高、過於負責任的人，當生活環境的變化超出控制，就會挫折，反映在情緒上。

「要學會自我察覺」。許正典提醒民眾，面對季節變化，應先判斷自己是否屬於這3類對象，若敏感度過高，就試著降低，若責任心太強，則要提醒自己，應自我負責，而非自我譴責。若因季節變化影響睡眠，過度躁動而無法入睡、難入睡，或導致飲食不正常，甚至影響工作及學習，就應向精神科醫師求助。