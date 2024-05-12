天氣逐漸變熱，在高溫的暴露下，人們容易焦慮、緊繃。中醫師提醒，若發現情緒容易因高溫波動，建議除了保持涼爽、適當運動、補充水分外，也要避免過量攝取咖啡因、含糖飲料。飲食上，應選擇清爽食物，如水果、蔬菜等，避免過度食用油炸食物。閒暇時，也可培養興趣，如閱讀、聽音樂等，讓自己更放鬆。

頤鳴堂中醫診所主治醫師周宗翰表示，暴露於高溫會活化交感神經、抑制副交感神經系統，長期下來便容易焦慮緊繃，而自律神經失調帶來的生理不適也會增加精神壓力。臨床發現，天氣與肝經循行的變化有關係，肝膽經主疏泄，是陰陽的樞紐，而肝經影響情緒尤其為大，直接會影響肝膽的疏泄，因此，內分泌穩定與否與憂鬱以及睡眠品質好壞有著密不可分的關係。

周宗翰表示，民眾若發現自己的情緒容易因炎熱而受影響，可謹記幾項重點。首先要做的是保持涼爽，可使用空調、風扇來降低體溫並緩解炎熱帶來的不適感。其次是適當運動，這有助於釋放身體、心理的壓力，建議選擇在清晨或傍晚時分進行較輕鬆的戶外活動，避免在太陽直射的中午時段進行劇烈運動。

由於天熱容易脫水，加重疲勞和負面情緒，周宗翰提醒民眾維持水分平衡，補充足夠的水分，可多喝水，也可喝果汁、運動飲料，避免過量攝取含糖飲料、咖啡因。悶熱天氣容易干擾睡眠，可使用涼爽的被單、枕頭，或開電風扇及空調入眠。

飲食方面，周宗翰建議選擇清爽的食物，例如蔬果、沙拉，也可吃冰淇淋，而油炸、油膩的食物則要避免。生活中，也可多與他人交流，和家人、朋友、支持團體分享自己的感受，得到支持與理解，這會讓人感到輕和寬慰，閒暇時，也可培養興趣，例如閱讀、聽音樂、看電影等，讓自己更愉快。