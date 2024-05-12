台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長、皮膚科醫師邱品齊表示，皮膚障蔽功能會隨年齡增加，而2歲以內的嬰幼兒皮膚尚未成熟、皮膚屏障能力還在養成中，孩子過度暴露紫外線，未來皮膚癌風險會增加。

根據統計，有晒傷經驗的兒童，有2倍機會未來可能罹患黑色素癌，從小規律使用防晒品，可以減少78％未來皮膚癌發生機會。

開業皮膚科醫師周宛儀指出，嬰幼兒皮膚屏障還未發育成熟，比較容易吸收塗抹於皮膚的物質，美國皮膚科醫學會和兒科醫學會都建議6個月以上的嬰幼兒才開始使用防晒產品。

那麼，該如何為兒童防晒？邱品齊建議，1歲以下兒童建議全部使用防避與遮蔽，例如戴帽子、穿長袖、撐傘等，不要用防晒產品；1歲至3歲幼兒則建議防避與遮蔽為主，戶外活動時搭配非高抗水性的純物理性防晒，否則清洗不易，容易殘留傷害皮膚；3歲以上小朋友依照日常生活選擇產品即可，禁忌沒那麼大，6歲以上孩童就可以自主防晒。

另外，也要注意使用足夠量的防晒品，邱品齊指出，可以用茶匙測量防晒乳的量，1/4茶匙滿，就足夠成人全身使用，使用在孩子身上的量大約一半，約1/8茶匙左右，同時也建議不要一次塗抹大量，使用點擦方式可以比較均勻，且最好避免使用高壓噴霧型防晒，因為可能有吸入、凍傷、易燃易爆風險。