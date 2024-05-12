胚胎能否順利在子宮著床，是成功懷孕的關鍵，許多婦女因而飽嘗不孕或自發性流產痛苦。長庚團隊最新研究發現，人類胚胎幹細胞所衍生的「醣脂」會促進母體與胚胎間的溝通與免疫耐受性，可能有助於胚胎著床。這項突破性的成果已刊登於國際期刊。目前長庚、清大專家也正合作，以化學合成方式製作醣脂，最快可在3年後應用於人工生殖技術。

林口長庚醫院婦產部生殖內分泌科吳憲銘醫師表示，在不孕症的治療上，會先採用排卵藥、排卵針，鼓勵病人自然行房或做人工受孕，下一步才是試管嬰兒。目前人工生殖的成功率約5成，剩下的5成被稱為「胚胎著床的黑盒子」，也是專家學者們努力突破的目標。

吳憲銘指出，胚胎著床是極其複雜的過程，影響的因素有：1.胚胎品質、2.子宮內膜容受性、3.胚胎與子宮內膜之間的彼此互動溝通。其中「胚胎與子宮內膜之間的溝通」，是為了讓媽媽的子宮內膜產生免疫耐受性，避免和媽媽不同基因體的胚胎被母體的免疫細胞攻擊，而造成自發性的流產。

胚胎幹細胞表面的醣脂，常可反應細胞的生理狀態，因此也被當作胚胎發育時期的階段性指標。長庚團隊發現，人類胚胎幹細胞所衍生的醣脂，可藉由外泌體而轉移到單核細胞之上，當接收到醣脂的單核細胞進一步分化成巨噬細胞時，會表現「蛻膜巨噬細胞」的表徵，增強吞噬能力，利於組織重整，同時也能抑制T淋巴球細胞增殖，提供免疫耐度性，並促進滋養層細胞侵襲能力，可能有助於胚胎著床，實現健康妊娠。

這項突破性的研究成果，是國際首次揭露醣脂於母體與胚胎間互動中，可能扮演關鍵的「免疫耐受性增強」的角色，已刊登於2023年11月發育生物學領域第一名的國際知名期刊《發育細胞（DEVELOPMENTAL CELL）》。

林口長庚醫院幹細胞與轉譯癌症研究所特聘講座教授游正博團隊，已與清華大學化學系教授林俊成合作，運用化學合成出醣脂，並申請專利，可望最快在3年後，與林口長庚醫院生殖醫學中心合作，透過臨床注射方式，提升人工生殖技術的效能，嘉惠全球眾多的不孕症病人。