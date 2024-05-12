已婚人士出軌外遇在現代社會時有所聞，然而很多人直到最後一刻才發覺伴侶不忠，無法及早處置或分手止損，留下深沉傷痕。美國一名曾在珠寶店工作的業界人士最近分享觀察顧客的心得，男人花錢買珠寶的過程有4種可疑舉止代表他劈腿了，屢試不爽，每次結帳完畢她與顧客握手，有問題的男人手心往往出了不少汗。短片引發熱烈回響，任職不同行業的網友同聲附和。

綜合英國《每日郵報》、美國《紐約郵報》報導，住在美國維吉尼亞州諾福克市（Norfolk）的蓮恩（Sarah Renn），4月29日在TikTok發布短片分享如何辨識男人是否「偷吃」。蓮恩從研究所畢業之後就進入珠寶店工作，她經由觀察男性顧客購買珠寶時的特定舉動而發現對方有小三的次數多到誇張。

蓮恩說，入行之前就聽人提起，總有男人會在同一家珠寶店購買2件不成套的珠寶，「起初我不信，但我在店裡工作1個月之後就改觀了」。這就是她分享的第一個可疑指標，因為如果男人一次要給老婆買2件以上的珠寶，通常會選擇屬於同一系列的款式，例如成套的項鍊與耳環。

蓮恩舉例，聲稱老婆只愛黃金首飾的男人突然改看白金項鍊，這多半是要買給祕密情人的禮物，「要是跟他說這不太適合他的妻子，他的舉止會突然改變，眼神飄忽，結結巴巴，然後再三強調『她會喜歡的』」，接著開始編藉口，要求結帳。

第二個不尋常的跡象是顧客買了2件首飾卻要求分開包裝。她說：「對方也可能想把耳環當成生日禮物、項鍊當成耶誕禮物分別送給老婆，這沒什麼奇怪的。但我們受的訓練通常會在一開始就問客人想在什麼場合送禮，沒有外遇的男人通常只會回答一種場合而非兩種。」蓮恩的經驗顯示，假如2件首飾分別要送給妻子與小三，在她說明要裝進同一個盒子時，顧客會阻止她並且要求分開包裝，頂多補一句「我想讓她多一盒禮物可拆」。

上述短片吸引超過170萬次點閱，蓮恩隔天又發了一支短片，補充2個在珠寶店觀察到的男人外遇指標。她說，夫妻有共用帳戶不稀奇，有些男人會利用祕密的帳戶買禮物送小三，第三個偷吃的跡象就是顧客要求「用2張信用卡分別替2件首飾付費」。遇到這種顧客，她會試著問問為何要分開刷卡，出軌的男人通常很難給出順理成章的理由。她提醒婦女同胞「務必留意另一半的信用卡帳單明細」。

第四個詭異的舉動是以「女兒」為託辭。蓮恩說，很多男人的確會為自家女兒買珠寶，但出軌的人給的答案通常不對勁：「我會問幾個與對方女兒有關的問題，很多人不喜歡商家留下過多個資，但我所受的訓練就是要隨口針對家庭成員多聊幾句。例如，『女兒多大了？13歲了嗎？她什麼時候出生的？哪一年？生日是幾月幾號？要不要給她買一條誕生日寶石項鍊？與其買這對鑽石耳環給14歲的女孩子，不如買誕生日寶石之類的首飾就好？」

蓮恩的短片引發不少回響。一名網友自稱曾在首飾品牌施華洛世奇（Swarovski）工作，「的確常有這類情況」。另一人曾在內衣品牌「維多利亞的祕密」（Victoria's Secret）站櫃，「每天從早到晚都有這種男人上門，買的還是2種尺寸明顯不同的內衣」。在巧克力店、花店上班的網友也異口同聲表示，這種情況在情人節的時候超多。另有大批網友歪樓討論如何在禮物留下蛛絲馬跡，藉此暗示收禮者「你的男人劈腿」。