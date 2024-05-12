總統蔡英文即將卸任，卻傳出將在卸任前特赦前總統陳水扁。前立委沈富雄表示，他嗅到好像要特赦了；不過，搞了8年不特赦，現在才特赦，「大可不必」。

沈富雄11日在《下班瀚你聊》網路直播節目中表示，他嗅到好像要特赦了，似乎已經準備得差不多，現在先讓大家知道一下。阿扁大概也領會到，所以春風得意，說朝小野大沒關係，人民是政府最大的後盾，他是政府最大的前衛。

沈富雄覺得，蔡英文如果做這個動作，是很不聰明的。她執政8年，通常是在上任的時候叫「特赦」，而不是要走了才特赦。而一般社會的壓力，要求特赦阿扁，全國各縣市裡頭，強度最強的是台南市。

沈富雄指出，蔡英文如果有勇氣、有擔當，就把特赦的動作準備好，把特赦的動作交給賴清德發布，通常是新官上任、總統上任才有特赦。

不過，沈富雄也認為，搞了8年不特赦，現在才特赦，大可不必，因特赦跟不特赦對阿扁沒差。而對很支持阿扁的深綠、淺綠，甚或中間選民、藍營，是各有立場，特赦，藍營罵你；綠的這邊也不會特別感謝你，因為阿扁現在逍遙法外、很得意，因此，蔡英文要走之前，何必來這一招呢，這一點他看不起蔡英文。