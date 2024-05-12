新北市三重區昨(11日)發生一家祖孫三代3屍命案，劉姓老婦、二女兒及孫子被發現遭到棉被與被單包裹，陳屍在房間內，死亡超過一周，警方鑑識現場門鎖無破壞痕跡，也無侵入痕跡，死者身上也無刀傷，警方研判是熟人所為。事後警方二女兒的丈夫曾出入住處，且曾向岳母借錢發生爭執，目前行蹤不明涉有重嫌，目前正全力追緝當中。

警方事後根據報案的大女兒提到，她在4月23日最後一次與母親電話聯繫，接著都互傳簡訊，但5月5日後，母親及妹妹就完全沒有任何訊息。

根據大女兒向警方描述，5月4日她也曾打電話給母親，但是卻是妹夫接的，當時說「岳母在幫外甥洗澡」，還說岳母的手機壞掉。她還請妹夫轉告想要跟母親聯繫，事後曾收到母親發來「怎麼這麼急著找我？」的簡訊，但她不放心請媽媽錄影讓她看到，但對方只說手機壞了，之後就無法聯繫上母親及妹妹。

受訪表示，妹妹老公之前有跟媽媽借40萬，但是否與命案有關，還有待警方調查。

三重偵查隊長翁啓元表示，現場有發現3名死者在同一個臥室裡，初步勘查現場門鎖是反鎖狀態，沒有遭侵入的痕跡，死者身上沒有刀傷，現場也沒有凌亂打鬥的痕跡。要等到相驗的結果出來再行公布，目前還在了解死亡原因，至於是不是他殺仍要進一步釐清。

翁啓元也表示，遺體上是由棉被覆蓋，目前還在釐清死者的交往狀況，遺體現在有些腫脹，可能有好幾天，身上初步判斷沒有刀傷。