女子小萱（化名）考上科技大學，母親的男友阿國（化名）提議，入學前先去參觀校區，2人結束行程後，當晚阿國假藉回住處拿東西，要求小萱陪上樓，不料，阿國獸性大發，認為她年少可欺且腳因傷裹石膏，藉口幫腿部按摩竟指侵得逞，小萱隱忍6年，等到母親與阿國分手已無所顧忌，便到警局報案提告。

法院審理，阿國辯稱，2017年7月某日當天，根本沒有帶小萱前往科大校區，她指控的事情都是子虛烏有，是小萱母親偷他的錢，因為他報警提告後，小萱才會因此來誣陷他。

小萱指控，2017年7月考取科技大學時，阿國當時是媽媽的男友，阿國知道她考上學校後，就提議帶她前往科大校區參觀，當天下午3時許，跟阿國約在她當時住處見面後，阿國就騎機車載她前往校區參觀，大約當晚7時許結束參觀，2人就返回阿國的住處。

當時阿國就說要回家拿東西，要求她陪同上樓，她當下沒想那麼多，就跟著阿國上去，她因為腳受傷有包著石膏，所以就坐在床邊，阿國就說要幫她腿部按摩，一開始先撫摸腿部，沒想到，竟然不顧她的抗拒，強行以手指插入陰道，直到她的朋友打電話來，阿國才停止動作。

法官審酌，阿國當時身為小萱母親的男友，理應更加尊重小萱之身體自主權，竟藉外出遊玩返回之機會，再誆稱上樓拿取物品，見小萱腳裹石膏未能有力反抗，僅為逞私慾而予以強制性交得逞。

法官認，阿國已造成小萱身心受創，在煎熬數年後，見阿國與母親分手才敢於揭發，足認阿國行為對小萱傷害至深，且犯後否認犯行，又迄今未與小萱達成調解。日前依法判決，阿國犯成年人故意對少年犯強制性交罪，處有期徒刑4年6月。可上訴。

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