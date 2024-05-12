中職啦啦隊女神林襄，今年轉隊至味全龍啦啦隊改當「小龍女」。工作滿檔的她近期被發現身材消瘦，應援場上肉眼可見肋骨根根分明，體重甚至僅剩39.4公斤。就在網友留言擔憂「怎麼突然這樣…」，擔心她健康會不會出了問題時，林襄則回覆透露，過去曾因體態受到批評。

林襄的身材一直都是外界關注焦點，加上近來她的身形明顯消瘦，體重也一直在38-39公斤間徘徊，讓不少人擔心她的身體狀況。近期有網友拍下在球場上應援的影片，臉頰無肉、四肢纖細加上腹部處骨頭形狀明顯的模樣，讓該網友忍不住直呼「好瘦」。而不少人也驚訝地說，「不是前陣子看起來還很正常嗎？怎麼突然這麼瘦…」、「已經脫相了」、「這個是瘦到生病，加油」。

近期有網友拍下林襄在球場上應援的影片，讓她的身材再度受到討論。（圖／翻攝自Threads）

對此，林襄親自在影片下方回應，提到去年10月為時裝周走秀，當時體重為42公斤，但卻被大家說「我不敬業」，才為此積極瘦身。此話一出，讓粉絲相當心疼「不該妳承擔的事就別理會了」、「如果是因為我們的期待讓妳這樣，那真的希望妳不要鳥我們」、「不用為酸民的言論犧牲健康」。

林襄也親自在影片下方回應。（圖／林襄Threads）

林襄去年登上時裝周的造型掀起兩極評價。（圖／擷取自林襄經紀人IG）

事實上，林襄去年以膚色內衣褲外搭淺色西裝外套的造型現身台北時裝周，掀起網上兩極評價，從髮型、妝容、造型到林襄走台步的姿勢，都被外界放大檢視，讓林襄的彩妝師與經紀人都紛紛跳出來替她抱不平。