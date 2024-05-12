鋒面今天接近，氣象專家吳德榮表示，今下午起全台有陣雨或雷雨，今、明兩天要注意對流胞帶來小範圍的劇烈天氣。周二至周四清晨因乾空氣及輻射冷卻加成，北台灣平地最低溫下探15度；同時未來一周菲律賓東方海面有熱帶擾動醞釀，可能發展成熱帶性低氣壓或颱風。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」在專欄指出，今日鋒面接近，天氣仍偏熱，大氣趨不穩定，下午轉有局部短暫陣雨或雷雨，今天北部氣溫21～33度，中部21～34度，南部22～35度，東部20～33度。明日（13日）鋒面快速南下，各地有局部陣雨或雷雨，今、明應注意對流胞帶來小範圍的「劇烈天氣」。明天北台灣氣溫降、明顯轉涼；明晚由北而南、天氣好轉，降雨停歇。

吳德榮表示，周二至周六（14～18日）鋒面已南移、在巴士海峽至呂宋島徘徊，鋒後大陸高壓帶來乾空氣，各地晴時多雲，中南部山區午後偶有零星少量降雨的機率；白天偏熱、早晚偏涼，日夜溫差大。周二至周四的清晨，因「輻射冷卻」加成，北台灣平地最低溫降至15度左右。

颱風方面，吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬，未來一周在菲律賓東方海面有「熱帶擾動」醞釀，發展很緩慢，其他各國模式模擬亦有類似的結果，但需繼續觀察。