總統蔡英文傳出將於明（13）日特赦涉貪的前總統陳水扁，引發不小反彈聲浪。國民黨立委羅智強直言，越是社會沒有共識的事，民進黨越要幹，包括死刑釋憲、特赦阿扁等，而這些帳都會算在準總統賴清德頭上，未來就等著受選票評判。

羅智強昨在臉書發文表示，因龍潭購地案等的貪腐弊案遭判刑20年的陳水扁，入獄6年即保外就醫，並獲無限期展延，之後不僅出席各類活動、主持廣播節目、接受媒體採訪、幫兒子陳致中站台，甚至還當女兒陳幸妤的律師出庭打官司。然而，陳水扁仍有包括洗錢、受賄等4大案，卻因其宣稱身體不適而停審中，羅智強諷刺表示，阿扁「因病」無法出庭受審，卻能出庭幫女兒辯護，如此司法特權，前無古人後無來者。

羅智強感嘆表示，蔡英文上任時說台灣司法不受人民信任，將積極推動司法改革，等了8年，民眾等到的改革，竟是特赦享盡特權的陳水扁，誰還能再相信台灣的司法有公平正義？他更指出，包括死刑釋憲、特赦阿扁等越是社會沒有共識的事，民進黨越要幹，「殺人免死，貪瀆免關，這就是民進黨的司法正義？」

「8年來司法改革一事無成，赦扁竟成蔡英文實現『司法正義』的唯一成績，也將是賴清德上任後的第一項政績」，羅智強說蔡英文可以拍拍屁股走人，但這筆帳將算在賴清德頭上。羅智強重申，還阿扁自由之身，將成為賴清德上任的第一項政績，若大法官宣布廢死，則是他第二項政績，而這樣的政績，未來就等著受選票評判，是否符合人民的期待。