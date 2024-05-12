立法院長韓國瑜上任後話題性居高不下，他日前更在朝野協商時與民進黨立院黨團總召柯建銘槓上，引發外界熱議。對此，資深媒體人黃揚明注意到，在韓國瑜出任院長之後，立法院出現的2個變化，分別是院內餐廳康園生意變好，以及立院參訪者和陳情者變多、人氣變好了，他笑稱，這是「貨出得去，人進得來，立院廠商發大財」。

黃揚明昨（11）日在中天政論節目《週末大爆卦》表示，韓國瑜上任院長的第1個變化，是康園餐廳生意變好了，他指出，韓第一天就到康園吃中餐，之後，藍白黨團三長和民眾黨主席柯文哲也在同一餐廳餐敘，這使得餐廳現在接到大量訂餐電話、不好訂位，Google評價達4.2顆星，其中許多評論是2月1日後留下。

再來，黃揚明指出，現在許多藍營地方基層都會要求國民黨籍立委們安排立院參訪行程，目的是要見韓國瑜本人，這點與綠營情況很不同，因為在過去蘇嘉全、游錫堃擔任院長時，民進黨籍立委雖然也會安排相同行程，但這些基層對院長的熱情不大，多是給選區立委面子。而除了參訪者，陳情者也變多了，這使得立院在院長辦公室要道上又增派了1名警衛。

另外，黃揚明也提到，韓國瑜一直在學習主持朝野協商，觀察、紀錄會議上發生的狀況，等待適當時機把這些資訊派上用場，如日前朝野協商時，國民黨質疑非黨團三長的民進黨立委洪申翰為何能發言時，韓就搬出了民眾黨立委陳昭姿被柯建銘趕出場的往事，進一步訂下非黨團三長不得發言的會議相關規則。