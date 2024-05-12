48歲林心如2016年和霍建華結婚，隔年生下女兒「小海豚」。母親節來臨，林心如昨(11日)在臉書分享女兒送她的母親節卡片和手寫信；只見7歲小海豚外語能力超強，因為已經能夠用「全英文」寫信給媽媽，信中她更誇林心如是「全宇宙最好的母親」。

林心如昨發文說：「Happy Mother's Day，祝全天下偉大的媽媽們，母親節快樂，我愛媽媽，我愛女兒」。化了淡妝的她外型相當逆齡，她微笑和女兒送的禮物合影，能看到愛心圖案的卡片用英文寫著：「親愛的媽媽：謝謝您總是成為我的基石和最強大的支持者，我愛您超過任何言語，希望主在母親節祝福與您愛與歡樂，永遠愛您，Amelia」。

林心如分享女兒手寫信。（圖／翻攝自Ruby林心如臉書）

另一張卡片，小海豚又寫：「親愛的媽媽：您是全宇宙最好的媽媽，是我人生的基石，也是我永遠的第一名，Love from Amelia」。見此，藍心湄讚：「是一朵花的蛋糕耶」，林心如回：「對啊」；其他網友也紛紛說：「祝心如母親節快樂」、「漂亮媽咪～母親節快樂」、「幸福喔！沈溺在女兒心意的溫馨中，祝母親節快樂！」。

林心如7歲女兒已經會用全英文寫信。（圖／翻攝自Ruby林心如臉書）

林心如之前出席公益活動大談育兒經，她坦言也是有被孩子氣瘋、理智線斷掉的時候，此時她會強迫自己停下來，深呼吸3秒鐘，因為知道身為父母不容易，要控制好自己的情緒，維持理性才能去照顧小孩，平時教養女兒時，她表示自己並非虎媽，而是用民主方式讓孩子決定該做什麼，為自己負責，她也很幸運生到一個可以溝通、懂事的孩子，並表示學習當媽媽是一輩子的事，看再多書都沒有實務經驗重要。