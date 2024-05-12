新北市三重區昨(11日)發生一家祖孫三代3屍命案，劉姓老婦、二女兒及孫子被發現遭到棉被與被單包裹，陳屍在房間內，死亡超過一周以上。同住的二女婿張姓男子，在5月6日匆匆搭一輛白牌計程車離開後行蹤不明。根據追查，張男年僅24歲，有詐欺前科並欠下大筆債務，曾把戶頭賣給詐騙集團遭列為警示帳戶，目前警方已將張男列為重大嫌疑人，全力追緝當中。

根據警方調閱大樓監視影像，並透過保全描述表示，張男在5月6日離開住處，並搭上計程車離去，目前猶如人間蒸發。

警方事後根據報案的大女兒提到，她在4月23日最後一次與母親電話聯繫，接著都互傳簡訊，但5月5日後，母親及妹妹就完全沒有任何訊息。

根據大女兒向警方描述，5月4日她也曾打電話給母親，但是卻是妹夫接的，當時說「岳母在幫外甥洗澡」，還說岳母的手機壞掉。她還請妹夫轉告想要跟母親聯繫，事後曾收到母親發來「怎麼這麼急著找我？」的簡訊，但她不放心請媽媽錄影讓她看到，但對方只說手機壞了，之後就無法聯繫上母親及妹妹。

警方研判嫌犯犯案時間可能更早，疑似在5月5日前，張男恐利用岳母和妻子手機，假裝二人來回應大姨子不斷要求母親錄影，以及詢問妹妹家人狀況的來電，讓對方無法起疑。

警方根據大女兒描述，妹夫曾向母親借40萬未還，雙方還引發爭執，但也不清楚妹妹與妹夫兩人關係，是否因金錢引起殺機，還有待警方調查。