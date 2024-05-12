「紅飛林樂團（Red on Wood）」由四胞胎姊妹朱婉冰、朱婉清、朱婉玉、朱婉潔所組成，來自南京，同為美國伯克利音樂學院高材生。4人在成長過程中，曾為了赴美求學爆發家庭革命，後來媽媽立下3大家規，她們也答應乖乖遵守才如願出國圓夢。

4人是南京首例四胞胎，誕生當天就上了新聞，爸媽養育她們所花費的心力與財力也比一般家庭多，大姊婉冰個性謙讓、最討長輩喜歡，她說：「從小媽媽會幫我們4人買一樣的衣服、文具，如果不一樣的話，我會讓妹妹先挑。」

「紅飛林樂團」二姊婉清（左起）、小妹婉潔、大姊婉冰、三姊婉玉，日前來台宣傳專輯《心神未定》。（陳俊吉攝）

三姊婉玉最調皮，小時候經常犯錯，被媽媽罵還敢頂嘴、態度不好，而被爸爸罰跪，她坦言，其他3人會幫忙把風，趁爸爸去看電視時通知她站起來休息片刻，再繼續跪。

4姊妹感情親密也很團結，升高中那年主動向爸媽要求出國留學，不料爸媽皆反對，二姊婉清說：「最後老三、老四寫了一封長信，說明我們想要學音樂、對創作有興趣，所以想要去美國，媽媽看完後很感動，終於被我們說服了。」但媽媽也當場立下規矩要求她們達成。

「紅飛林樂團」二姊婉清（左起）、小妹婉潔、大姊婉冰、三姊婉玉，日前來台宣傳專輯《心神未定》。（陳俊吉攝）

媽媽提出，「第一、4人一定要考上同一所大學，以便互相照應；第二、4人畢業後不能留在美國，一定要回國就業；第三、不可以紋身。」二姊婉清直言，媽媽的要求不算苛刻，小妹婉潔也說，媽媽提出了要求就必須去完成。

4人遠赴洛杉磯就讀愛德華藝術高中，也是第一次離家跟爸媽分開，開學第一天，媽媽親自送她們去上學，臨別前還說了很多語重心長的叮嚀，包括性教育，「她說要保護好自己，還有四姊妹要團結」，二姊婉清說，那天媽媽的話語令她們印象深刻。

「紅飛林樂團」前排左起小妹婉潔、大姊婉冰，後排左起二姊婉清、三姊婉玉，日前來台宣傳專輯《心神未定》。（陳俊吉攝）

後來4人努力唸書，一起考上美國伯克利音樂學院，也因為熱愛音樂創作而組成「紅飛林樂團」，日前來台宣傳首張專輯《心神未定》。談到母親節將至，4人說過往都會訂餐廳全家人一起吃飯、吃蛋糕，今年特別帶了台灣名產鳳梨酥、蛋捲等回去作為母親節禮物，讓媽媽品嚐美食。