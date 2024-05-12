彰化縣溪湖鎮田中路昨（11日）晚發生住宅火警，1棟老舊平房在全面燃燒下，接連傳出爆炸聲響，彰化縣消防局派遣人車到場灌救，約1個小時後將火勢撲滅，該平房已付之一炬，幸未釀人員傷亡。住在該平房的獨居租客表示，因屋內沒電、沒燈光，因此點蠟燭照明，不曉得為什麼會燒起來。

昨天晚上8點多，溪湖鎮田中路上1處老舊平房起火燃燒，消防局獲報後，派遣溪湖、埔心等消防分隊人車到場搶救。

住宅火警火勢猛烈，不斷傳出爆炸聲響。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

「出來啦，大哥你不要再進去了！」在消防人員鋪設水線時，已逃出屋外的租屋客疑為搬運物品，竟靠近火場，消防人員見狀不斷大喊，要他趕緊退出來，以免發生意外。現場火勢在消防人員全力灌救下，於1個小時後撲滅。

該名租屋客及時逃出屋外，沒有受傷。他表示，他沒父沒母，也沒有家庭，自己租屋居住，因屋子沒電話也沒電，晚上沒有燈光，他點了1支小蠟燭照明，小小支而已，怎麼知道會燒起來。

附近住戶指出，平常很少與跟名租屋客有互動，他們看到屋子在冒煙，趕緊打119，現場火勢擴散得很快，一下子就燒起來，接著整棟房子就陷入火海之中。消防局表示，這起火警的損失狀況及起火原因，尚待調查釐清。