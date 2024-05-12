你是否曾有過沒吃很鹹，但吃完後，卻覺得超口渴，猛喝水的情況？腎臟科醫師洪永祥點名吐司、起士、檸檬夾心餅乾、凱薩沙拉醬、運動飲料、酸梅湯與楊桃汁、關東煮湯汁、涼麵都是看起來不鹹的高鈉食物，長期吃這類「高鈉地雷」食物，小心得糖尿病、失智與洗腎。

洪永祥在臉書粉專PO文指出，大家多知道長期吃太鹹，處在高鈉狀態，會增加罹患高血壓、中風、心臟病、腎衰竭風險，更恐怖的是很多痛風、腎結石、骨質疏鬆、胃癌、糖尿病、失智，也都跟高血鈉息息相關，甚至會鹹死人。

洪永祥說，依國健署建議，成人每日鈉總攝取不宜超過2400毫克，即6公克鹽，但國內成年男性平均每天會吃進4580毫克的鈉，超出建議攝取量的1.9倍；成年女性也超過1.5倍。以下為他整理吃起來不鹹，實際卻是超鹹的7種意想不到隱藏版「高鈉地雷」食物。

■吐司：吐司加鹽能加強麵團的筋度、強度和彈力，吃起來的口感也更有層次，每100公克的吐司含有443毫克的鈉，2片半的吐司就含有600毫克的鈉，可怕的是吐司吃起來並不鹹。

■起司：每100公克的切片乾酪含有1594毫克的鈉。起司是不錯的鈣質與蛋白質來源，但一個不小心，讓小孩攝取高鈉，可能造成小孩口渴躁動、頻尿、夜尿等問題。

■檸檬夾心餅乾：檸檬夾心餅乾這類甜的點心，在製作過程中加入添加物，造成每100克，就有700多毫克的鈉，巧克力夾心餅乾，也有500多毫克。

■凱薩沙拉醬：超鹹的和風沙拉醬含有2853毫克的鈉，是可以理解的，吃起來不鹹的凱薩沙拉醬竟也是超高鈉的沙拉醬，每100公克的凱薩沙拉醬含有1275毫克的鈉，是名符其實的隱藏版高鈉食物。

■運動飲料酸梅湯與楊桃汁：高鈉飲料冰起來喝甜甜涼涼的誤以為生津止渴，卻是讓人越喝越渴，像是運動飲料、番茄汁、酸梅湯、楊桃汁等都在危險名單內。酸梅湯與楊桃汁，因製作原料為醃漬物，本身鈉含量就偏高。運動飲料也屬於高鈉飲料，1罐600毫升就有252毫克的鈉。

■關東煮湯汁：吃了高鈉高糖關東煮會口渴，總會想喝個湯來解渴，感覺清淡的關東煮湯其實很鹹，半碗300克的關東煮湯汁，有可能就有615毫克的鈉，越喝越口渴。

■涼麵：涼麵看似清淡，一盒的鈉含量也高達1200毫克。加上涼麵所用的油麵，幾乎都添加小蘇打來增加Q度，小蘇打就是過碳酸鈉本就含很多鈉，麻醬鈉含量也很高，導致每吃一碗涼麵的鈉含量，就跟一碗泡麵差不多，相當1天鈉攝取量標準2400毫克的一半。

洪永祥建議上述7種「高鈉地雷」食物，應盡量避免食用外，平日也可以喝水，多吃香蕉、奇異果、香瓜、菠菜等高鉀食物，來幫助體內排出鈉離子，另適度運動與泡澡，也有助增加體內的代謝率，從而排汗促進鈉離子的排出。