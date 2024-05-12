美國有線電視新聞網（CNN）11日引述烏克蘭消息人士及官員指出，俄羅斯軍隊近期對烏克蘭北部發動2波越境突襲行動，是烏克蘭2022年夏季重新奪回烏克蘭東北部哈爾科夫州（Kharkiv）以來，2年來「最嚴重的跨境突襲」，目前哈爾科夫州已有上千人撤離。

俄軍對烏克蘭北部的哈爾科夫州（Kharkiv）發動反攻。

一名烏克蘭軍方消息人士透露，在第一波進展中，俄軍至少滲透1公里，朝哈爾科夫州的沃夫昌斯克（Vovchansk）小鎮前進，俄軍的目標是深入10公里，在邊境建立緩衝區，以確保俄羅斯領土免於受到戰事影響。

烏克蘭國防部的官方聲明則稱，俄羅斯部隊及裝甲車於當地時間10日下午5時左右越境。聲明指出，烏克蘭後備軍人已部署至當地，以強化該區域的防禦。

遭俄軍反攻的烏克蘭哈爾科夫州沃夫昌斯克（Vovchansk）小鎮。

當地政府表示，沃夫昌斯克及周邊區域昨（11）日遭到超過20枚KAB炸彈轟炸，炸彈擊中民宅，導致2名平民喪命。

另一名烏克蘭消息人士透露，俄軍也越界滲透5公里，朝邊境村莊克拉斯涅（Krasne）前進，消息人士稱，俄軍一共有4個旅對克拉斯涅發動地面攻擊，約達2000名俄軍。

烏克蘭軍方10日晚間證實俄軍攻打克拉斯涅及鄰近2個村落，但未提供更多細節。

每日更新俄烏前線戰況的烏克蘭監控組織DeepStateMap指出，俄軍在2波越境突襲行動中部署的兵力不足以繼續深入烏克蘭領土，但凸顯了俄羅斯確實在邊境部署了更多兵力，粗估約達4萬人。

CNN評論，這是烏克蘭於2022年夏末重新奪回烏克蘭東北重鎮哈爾科夫以來，俄羅斯對烏克蘭發動的「最嚴重跨境地面攻擊」。此前，俄軍也升級對哈爾科夫的空襲長達數月，包括摧毀哈爾科夫市的多個變電站，癱瘓該市的發電能力。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）10日下午表示，烏軍早料到俄軍的跨境攻擊，「俄軍（在北部哈爾科夫地區）發動了新一波反攻行動…但我軍及我軍司令注意到了，早料到部隊要與敵軍駁火，現在該區域正進行激戰...我認為現在我們已用砲火擋下敵人。」

圖為沃夫昌斯克（Vovchansk）小鎮居民10日搭乘大巴撤離。（圖／路透社）

由於俄軍跨境突襲，烏克蘭已下令北部邊境居民撤離，地方政府昨日表示，至今哈爾科夫地區已撤離1775人。