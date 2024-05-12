69歲的香港女星趙雅芝，以出眾氣質、精湛演技受到關注，過去演出的《楚留香》、《上海灘》、《新白娘子傳奇》等作品，紅遍兩岸三地。如今淡出螢光幕前多年的她，偶爾會透過社群分享近況。日前她發文PO出一系列美照，而這當中卻讓網友看了驚呼：「我20歲都不能像趙雅芝這樣做」。

原來一張她在噴泉前的照片，意外掀起討論；因為穿著細高跟鞋的她，竟然直接跳了起來。許多網友看到紛紛讚嘆，「我20歲都不能像趙雅芝這樣跳，誰敢想她七十歲了」、「白娘子是仙女，飛起來很正常」、「70歲別說穿高跟鞋了，更何況踩高跟鞋跳，這不是一般人能做到的，「趙雅芝老師真的是 優雅，自信，氣質，美了一輩子」。對此，該話題不僅一度衝上微博熱門，連趙雅芝本人也現身留言區幽默寫道：「我下次換了平底鞋再跳...跳」。

趙雅芝穿著細高跟鞋在噴泉前跳起來的照片，意外掀起討論。（圖／趙雅芝微博）

事實上，大陸上個月還有人在微博上散布趙雅芝死訊，不過隨即被她的工作室駁斥，要求惡意散布假消息的網友刪文，否則提告。如今本人微博上，不時放出近照，證明自己一切都好。除了美貌依舊，她留著齊瀏海、綁著公主頭，身穿粉色緞面長洋裝，佩戴著珍珠耳環，在陽光明媚的草地上及噴泉前開心燦笑，看起來少女感十足，狀態也完全不像是年近70的人。

趙雅芝身穿粉色緞面長洋裝，在鏡頭前擺出各種姿勢，少女感十足。（圖／趙雅芝微博）