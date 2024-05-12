根據美媒12日爆料，湖人後衛羅素已經決定拒絕執行跟湖人最後一年球員選項合約，讓他成為完全自由球員進入自由市場測試身價，目前謠傳擁有足夠薪資空間的魔術，以及欠缺穩定控球後衛的馬刺，都對羅素深感興趣，但羅素這次重返湖人打球的連兩年季後賽經歷都太引發詬病了。

2015年以選秀探花身分加盟湖人的羅素，卻只打了兩季就跳槽籃網，接著效力過勇士與灰狼，直到上季才重返湖人打球，卻在去年西區冠軍賽表現低迷，害湖人慘遭金塊橫掃出局，本季例行賽表現雖算出色，場均可拿18.0分、6.3助攻，卻又在關鍵的季後賽首輪G3得分掛蛋。

以目前湖人打算繼續圍繞詹姆斯、安東尼戴維斯打造全新強隊的立場來看，羅素續留湖人機率很低，畢竟湖人當前只想利用今年選秀權或二線球員，去交易一名能跟詹姆斯、安東尼戴維斯組成三巨頭的好手，加上羅素連兩年季後賽突然當機的離譜表現，早讓不少人要求湖人把他送走。