一名陳姓男子因按摩結識一名正妹芳療師小美，趁兩人去廟裡拜拜時，假裝「李王爺」附身，描述她曾流產導致嬰靈纏身，身邊還有還有恐怖情人必須分手，除了要買3萬元金牌給神明外，還騙小美回家，表示神明指示並須要用精液塗抹下體，並性行為體內射精三次才能消災解厄，小美與陳男發生兩次關係後，因內心不安對奶奶及男友吐實，遭家人提醒後驚覺被騙而提告，法院審理後，依強制性交罪判陳男徒刑4年2月，詐欺罪判徒刑3月，得易科罰金。

根據判決書，女按摩舒小美控訴，自己是一名芳療師，陳男因經常前來消費而認識。某日為了投資事宜相約到臺南南鯤鯓廟宇拜拜。當時陳男突然站在李王爺金身前面，問她「小孩怎麼沒有來」，且說明家裡發生的事，她因為曾流產過且未告訴外人，因此相信陳男有與李王爺對話的能力。

小美控訴，陳男接著以神明名義要她跟男友分手，還說如不遵照神明指示會有災害發生，自己當時很慌亂，只好相信陳男，並依指示前往他家，接著就假裝被李王爺附身，並告知要用男性精液塗抹於屁股外圍及陰道內，且需要完成三次「內射」才能解決災厄，於是半推半和他發生兩次性行為，事後自己對奶奶及男友提這件事，兩人都稱被告是神棍，於是重回南鯤鯓廟宇求證，確認陳男根本是胡扯，這時才趕往醫院驗傷報案

陳男辯稱，我跟小美是合意發生性行為，當時有點曖昧關係，也是自然而然發生的，我並沒有強迫她，自己是李王爺部分，僅有幫小美解讀籤詩，並沒有以李王爺自居。

法官審理後認定，審酌陳男利用難免基於「寧可信其有」之念頭，利用女方年幼、不知如何應對等人性弱點，刻意以神明附身方式，進而陷於錯誤而交付款項及與發生性交行為，不僅造成女方喪失對於人性之信任，女方甚至表示本案發生距今已逾7、8年之久，其仍未能從這般精神罷凌、恐懼情緒中走出。依強制性交罪判陳男徒刑4年2月，詐欺罪判徒刑3月，得易科罰金。