近日傳出蔡英文政府將在卸任前特赦前總統陳水扁，也讓不少網友湧入陳水扁的社群平台Threads留言，其中有網友喊話「支持再出來選總統」，陳水扁對此則回應「永遠不會！」

陳水扁因龍潭購地等案遭判刑20年，2015年獲准保外就醫，如今傳出蔡英文可能會在520卸任前特赦陳水扁。儘管陳水扁多次針對該消息回應「毫無所悉，無從回應」，仍然讓不少扁迷相當振奮。

不少網友湧入陳水扁的社群平台Threads針對特赦一事留言，陳水扁也一一回應。有網友表示「這道特赦令如果夾帶但書，等於判阿扁總統死刑一樣，萬萬不可！」阿扁則回應「不知道」。另外有網友直言「特赦阿扁總統，不能有但書，否則就是欺騙」，阿扁則回覆「毫無所悉」。也有網友問及，「國內外的『特赦』，有像這樣附加「免刑不免罪」的嗎？」阿扁則回應「沒有吧！？」

此外，有網友喊話陳水扁「支持再出來選總統」，陳水扁則回應「永遠不會！」另外也有網友要陳水扁低調一點，他則回應「夠低調了！」