什麼時候你會希望媽媽立刻出現在眼前？是上學時間快到了，但找不到制服和襪子；還是出社會工作打拚，卻遭到長官同事的白眼；或是生了孩子忙於職場與家庭，分身乏術難以兼顧？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出網友們長大後最想念媽媽的十個時刻，對許多人而言，媽媽簡直無所不能，無論遇到什麼麻煩，沒有她解決不了的事情。謝謝媽媽的愛，讓我們就算長大成人，都能在她面前自在當個幸福的小孩，也祝福每位媽咪「母親節」幸福快樂。

No.10 分手離婚恢單了｜家才是心靈避風港

家是我們永遠的避風港，在你疲憊時，張開溫暖的懷抱；許多人談戀愛沒告訴家人，失戀分手被發現，才向媽媽哭訴心中的委屈；當婚姻走到盡頭離婚收場，也有人會選擇回家住一陣子，給自己療傷的時間。

網友在Dcard發文提及，自己離婚後帶著孩子在外搬了好幾次家，父母心疼叫她回家住，「我媽依然把我當寶」，看著孩子傷心難過的模樣，媽媽會給予心疼的照顧與呵護，這份愛，不管到了幾歲，始終不變。

No.9 離家求學或工作｜媽媽是超人

出國讀書、到大都市工作，離鄉背井不如想像中美好，日常大小事親力親為，一日三餐沒人關心，有網友在臉書寫下：「小時候總覺得媽媽煩人，有家卻天天不想回，現在長大…自己在外念書，卻開始想家了。」

提到離家心事，許多人腦海中會響起歌手卓文萱的歌曲〈想家〉：「那時候，爸爸總是陪我一起走路上學去；那時候，媽媽總是怕我淋到雨。有時我希望回到過去，握著他的手好安心。」細膩的歌詞，道出多少遊子的惆悵心聲。

No.8 體驗高級住宿或美食｜帶媽過好日子

吃到好吃的東西、享受高級服務或住宿，都想帶媽媽一起體驗！為了照顧家庭，許多母親會省吃儉用、捨掉自己的需求，把好東西都留給孩子，讓網友們心疼表示，長大有能力了，想和媽媽一起吃美食、住飯店。

南韓歌手金鐘國透露，拚演藝事業時聽到媽媽罹癌做手術的消息，有了「子欲養而親不待」的感觸，下定決心孝敬父母，到國外辦演唱會帶著母親前往，經常安排旅遊，甚至專程學英文希望母親玩得盡興，吃到好吃的東西也會想和媽媽一起分享、看她的笑容。

No.7 被欺負、遇挫折｜媽媽親像山

「這是你期盼的長大嗎？就任時光風乾夢想了嗎？堆積了一身傷疤，也只是笑笑不說話…」這首近年爆紅的歌，唱出長大的辛酸與疲憊。小時候總想著快快成為大人，盡情實現願望；長大離家才發現外面的世界長滿荊棘，無論在學校遇到難題、職場受了委屈，回頭想起家的溫暖，卻已離家越來越遠。

韓劇《歡迎回到三達里》描述在首爾奮力打拚的女主角，職場不順遂回到老家濟州島，一向霸氣的母親聽見女兒受委屈，不只溫暖接納還想替她出頭，展現刀子嘴豆腐心的一面。網友感性說道，「遇到挫折時，我會找媽媽商量」、「媽媽真的是我的避風港」、「回家跟媽媽聊天，會讓我找回面對生活的勇氣」。

No.6 開始買菜下廚｜吃米終於懂米價

有媽媽照顧的日子，生活總是被打理得好好的，吃飯時間到了，走到廚房就能聞到媽媽忙碌做飯的香味；就算媽媽太忙，也會買好餐點讓孩子一坐下就有東西吃，從來不需為此煩惱。長大開始要自己出門買菜、回家做飯，從料理小白慢慢學習，進步到能吃上一頓暖餐。許多人終於了解，媽媽照顧全家一日三餐，需要耗費多大的精力，不只要好吃兼顧營養，還要省錢控管開銷。

其實，煮飯燒菜並非媽媽的責任，她願意這麼做，是出自對家人無私的愛。網友離家開始自炊生活後，也紛紛提及感謝媽媽的辛勞，「終於知道媽媽做飯的辛苦」、「下班要趕回家做給全家吃，還要抓緊時間不讓小孩餓到」、「每天至少三菜一湯有變化，真的很不簡單」。

No.5 有了下一代｜才懂媽媽沒說的苦

閩南語有一句俗諺：「雙手抱孩兒，才知爸母時。」養兒方知父母恩，相信許多新手爸媽心有戚戚焉，養育小孩，不僅是自我觀念的轉變，也是重新審視家庭關係的時刻，以前認為不能理解的，也慢慢能體會到父母的難處。孩子若突然生病、上吐下瀉，那種焦急與忐忑，是當過父母才知道的不安。

女星簡廷芮挑戰「連煮7749天」後表示，以前只單純覺得媽媽好會煮，現在才感受到「媽媽都是一個人打理食材和全部的家事，給我們每天吃好的之外，給我們最舒適的居家環境」，對所有全職家庭主婦致敬，網友也紛紛感謝媽媽的辛勞。

No.4 生病沒人顧｜媽媽是溫暖太陽

記得小時候只要身體不舒服，就算只是小感冒，媽媽一定守在身邊，比自己生病還緊張。白天放下手邊的工作，帶你去看醫生、燉湯熬粥餵食，晚上熬夜幫忙換冰枕、擦身體，只希望孩子快快好起來、恢復活力。

長大離鄉背井、異地生活，只能自己照顧自己，喝著熱熱的苦藥，悶在被窩中渾身難受，就會想到有媽照顧的時候，那種安心有人陪伴的感覺。網友懷念提到「我媽媽不在了，真的很想她，尤其生病不舒服就會想哭」、「照顧好自己別讓媽媽擔心也是一種孝順」。

No.3 吃到熟悉菜色｜媽媽的味道

小時候放學回家，看著媽媽圍著圍裙，在流理台邊的背影，偷偷搬來凳子，只為了先嚐一口桌上的好菜；長大後，即使做菜前打電話請教過食譜，那份美好滋味，就是無法取代，只能等回到老家的時候，才能盡情享用媽媽知道孩子回家、特別準備的一桌好料。

水餃、炒高麗菜、燉雞湯，你最喜歡媽媽的哪一道料理呢？許多網友都說，離家後最容易讓人想念的就是家裡的飯菜香，尤其是當你在外面點了熟悉的菜色，端上來的菜可能是色香味不同、或有幾分神似，無論吃起來如何，總是會讓人一秒想起媽媽的味道。

No.2 缺錢、需要錢｜不會說No的小金庫

韓國知名電影《寄生上流》中，有句非常戳心的台詞：「錢就是熨斗，把一切都燙平了。」長大後體會到人類世界的現實，第一課就是「有錢並非萬能，沒錢萬萬不能」，以前在家裡當爸寶、媽寶，茶來伸手飯來張口，沒有金錢的壓力；出外凡事都要錢，沒錢可花的時候，一週靠一條白吐司，偶爾加幾碗泡麵囫圇度日。

沒錢的時候，很多人特別想念媽媽，就有苦主媽在臉書社團「爆怨公社」提到，小孩長大了剩下要錢的功能，並貼出兒子傳來開學要生活費的截圖，兩人像朋友一樣逗趣的對話，吸引許多網友留言「有時難過日，爸媽會塞幾張千元鈔給我，我只收了一兩張，他們還以為我瘋了」、「看這對話，平時感情一定很好」、「別人家的媽媽總是不讓人失望」。

No.1 母親節到來｜有媽的孩子像個寶

大人經常開玩笑說：「你是石頭蹦出來、垃圾堆裡撿來的小孩。」長大上學後明白，是媽媽承受了孕期不適、生產之痛，將你我迎接到地球上。一年一度母親節的由來，是為了提醒大家懂得感恩與孝順，孩子是母親辛苦懷胎生下的寶貝，謝謝媽媽，讓我們登陸地球、體驗人生，一天一天成長為更好的人。

每逢5月的第二個禮拜、母親節來臨，學校師長帶著孩子製作卡片、商家推出感恩活動、回饋慶祝方案，許多網友會為母親準備特別的驚喜，或帶著媽媽享受好吃的美味大餐。若因特殊家庭因素沒有媽媽陪伴，也可藉此機會，向生命中重要的人們表達感謝，希望每個人都能度過有意義的幸福佳節。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月10日至2024年05月08日，共一年。

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