以花與旋律,綻放愛心與溫暖!台中市精密機械科技園區廠商協進會昨(11)日在丰二三1樓音樂廳舉辦「溫馨五月母親節慈善音樂會」,邀請多組知名音樂人士與樂團,台中市政府經發局長張峯源及衛生局長曾梓展也演奏多首曲目傳遞溫馨的氣氛,現場座無虛席,副市長鄭照新也到場祝福活動圓滿成功。活動發起人協會理事長林守堂表示,感謝各界齊心「募心募愛」,這次透過鮮花、音樂與捐款表達親情與人情;經發局說明,經歷一個月期間,募款金額已超過227萬元,將全數捐贈予社會,延續善心。

經發局說明,這次匯聚各界逾百名人士及在地企業代表一同參與慈善活動,包含市議員黃馨慧、林霈涵、朱暖英、林祈烽、三鋒機器董事長林松益、總經理郭璦玫、台灣強發展董事長陳重熙、群祐機械董事長陳永豐、漢宗工業總經理紀華、僑光鐵工廠董事長張瑞芝、高碲設計史吉福等,皆透過自身小小的力量傳遞心意與關懷。此外,活動現場更發送每人一朵康乃馨,透過樂曲與鮮花傳送祝福、與聽眾及媽媽感受溫馨母親節。感謝在地協會挺身而出發起活動及各家企業的攜手響應,社會的需要還有很多,盼透過活動匯聚更多的愛心,讓愛不缺席!

社會局表示,這次活動募款已達227萬元,金額比原先預期增加10倍之多,顯示台灣愛心不斷!後續這筆善款會全數撥入市府社會救助金專戶,用來照顧弱勢家庭及兒少,協助突遭變故家庭急難之用。

林理事長表示,該會首次以音樂會形式推動慈善捐款,其中邀請到知名音樂家包含逗樂愛樂團的石緹安、康芝華及林怡廷老師等17名、小號/鋼琴家郭家齊老師、二胡/鋼琴家江貝渝老師,以及友友重奏團的陳美智、陳姬尹、陳美姿、陳美茹老師等9名,將優美旋律獻給聽眾;另外,同樣享受於音樂世界的演出人員還有閃亮台中樂團的市議員黃馨慧、洪嘉鴻律師、洪東曉醫師、孫載富會計師等8名,以及台中市政府張局長、曾局長,加上由在地企業群祐機械組成的豐樂樂團,其董事長陳永豐擔任主唱及盧炳宏、洪小香、孟慶偉老師等4名,分別以各式管弦樂器來場療癒人心的音樂饗宴。

這次表演曲目來自國內外熟悉的名曲,如四季謠、淡水暮色與城裡的月光,與大家一同回味台灣民謠,還有經典歌曲Can’t Take My Eyes off you、All I Ask of You及You Rais Me Up等,最後再以懷舊老歌「月亮代表我的心」邀請全場大合唱,整場演出超過2小時,希望透過樂器與歌聲的力量,將大家的心聚在一起、溫暖彼此。

今日活動,包含副市長鄭照新、議員黃馨慧、朱暖英、林霈涵、劉士州、林祈烽、經發局長張峯源、衛生局長曾梓展、社會局長廖靜芝、文化局長陳佳君、警察局長李文章、環保局長陳宏益、台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊、台北市觀傳局長王秋冬、中國醫藥大學附設醫院行政副院長楊麗慧、豐洲科技工業園區廠商協進會理事長劉栢勇、唐亞公司董事長曾嘉德、台中市特定工廠促進會理事長廖敏廷,皆到場共襄盛舉。(臺中市政府經濟發展局廣告)