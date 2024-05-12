日本將於本周公布上季（1到3月）經濟表現，市場預料受累於消費者支出與出口疲弱，該季經濟恐會陷入萎縮，意味日銀（央行）可能推延進一步升息的時間。

日本官方訂於5月16日公布第一季國內生產毛額（GDP）初值，根據路透調查經濟學家看法，預估第一季日本經濟較去年同期萎縮1.5％。

另據NHK引述調查指出，受訪的11家研究公司全數預測今年首季GDP將呈現負成長。分析師預估，經通膨調整的第一季GDP成長率預測值介於負1到負3.3％之間。

分析師指出，由於今年初一些車廠因造假醜聞而導致廠房暫停生產，一直到3月才回到常軌，造成部分汽車產能中斷以及汽車銷售走疲。

分析師預期，儘管海外觀光客帶來強勁的消費力，但受到汽車業出口下滑影響，整體出口可能仍現衰退，加上企業資本支出也可能縮減，令第一季經濟動能停滯。

日本官方5月稍早公布，3月消費者支出寫下連續13個月縮水。農林中金總合研究所首席經濟學家南武志(TakeshiMinami)指出，「日本消費力可能觸底，日圓貶值使生活成本加速上揚，人們省吃儉用的趨勢依舊盛行。」

南武志提到，「即將公布的第一季GDP數據，民間消費力可能會萎縮，預測日本整體經濟年減1.2％。」

決策官員向來期盼在薪資成長強勁與消費者支出穩健的帶動下，該國經濟可展現持續的成長，因此當家庭支出走疲，往往令決策官員擔憂。

經濟學家預料，占日本經濟逾半比重的個人消費，在第一季可能縮減0.2％。有鑑於物價節節高漲，消費者緊縮荷包、減少生活開銷。另一方面，分析師預估第一季資本支出季減0.7％，因企業仍未將龐大的獲利轉而投入設備與廠房。