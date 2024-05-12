俄羅斯9日於首都莫斯科舉行大閱兵，動員三軍官兵9000多人參加，展示RS-24「亞爾斯」洲際彈道飛彈、9K720「伊斯坎德爾-M」洲際彈道飛彈與S-400防空飛彈，並派出15架戰機執行衝場。對此，我空軍前副司令張延廷指出，俄羅斯這次閱兵秀出的這3款飛彈，是它的看家武器，他並透露，俄軍其實還有一款可攜帶10多個彈頭、名為「薩爾馬特」的洲際彈道飛彈，只是這次閱兵沒有展出。

張延廷昨（11）日在中天政論節目《前進戰略高地》表示，在戰爭持續地當下，俄羅斯還能抽出9000名官兵參加閱兵，是在透露自身戰力還很完整，他指出，俄羅斯在閱兵上秀出的飛彈很有戰略意涵，首先，亞爾斯飛彈可攜帶4枚核彈頭，射程高達11000公里，涵蓋了整個歐洲和美國。

再來，伊斯坎德爾-M飛彈可以攜帶戰術核武，其射程約500公里，可涵蓋整個東歐，在擊中目標前，其飛行速度高達6倍音速，使得攔截難度很高，此外，這款飛彈不止能從地面載台，還能從空中載台發射。最後在S-400飛彈的部分，這款飛彈射程約370公里，可攔截此範圍內任何來襲的攻擊性飛行器。而除了這3款飛彈，張延廷也補充，俄羅斯其實還有一款名為「RS-28薩爾馬特」的洲際彈道飛彈，這款飛彈可攜帶10多個彈頭，飛行距離18000公里，比亞爾斯飛彈「更厲害」，只是這次閱兵沒有展出。

俄軍空中衝場以9架戰機組成編隊通過紅場上空。（圖 / 路透社）

另外，針對俄軍空中衝場以9架戰機組成編隊，張延廷點出，這說明俄軍飛行員的訓練很完整，因為以9架戰機組成編隊的危險性很大，其中在編隊最中心的飛行員，需嚴密留意與前後左右戰機的距離，因為一旦發生擦撞，後果不堪設想。